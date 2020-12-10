Экономика

14:17 10.12.2020

НБУ сохранил учетную ставку на уровне 6%

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НБУ сохранил учетную ставку на уровне 6%

Правление Национального банка Украины (НБУ) в четвертый раз с июня этого года сохранило учетную ставку на уровне 6%.

Как сообщил центробанк в четверг на сайте, НБУ ожидает вхождения инфляции, увеличившейся до 3,8% по итогам ноября, в целевой коридор 5% +/- 1 п.п. по итогам года и дальнейшего роста потребительских цен в последующие месяцы.

Указывается, что анонсированные правительством карантинные ограничения в январе 2021, по оценкам Нацбанка, будут несущественно влиять на экономическую активность, потребительский спрос и соответственно инфляцию.

В то же время НБУ отмечает, что сбалансированная монетарная и фискальная политики будут способствовать не только возвращению к экономическому росту, но и сохранению умеренных темпов инфляции в дальнейшем.

"Финансирование от МВФ и других международных партнеров является критически важным для осуществления запланированных бюджетных расходов. Без этой поддержки фискальный импульс, необходимый для оживления экономики, будет значительно меньше, а восстановление - медленным", – подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что выполнение Украиной обязательств в рамках соглашений с международными кредиторами разблокирует следующие транши официального финансирования, что будет способствовать снижению стоимости государственных заимствований на внутреннем и внешнем рынках.

Нацбанк добавил, что ключевым риском для макрофинансовой стабильности, по-прежнему остается усиление пандемии коронавируса и карантинных мер по его преодолению, что может привести к ухудшению потребительских настроений и угнетению внутреннего спроса, которое будет тормозить экономическую активность и инфляцию.

Указывается, что в случае реализации негативного сценария развития пандемии, которая будет сдерживать потребительский спрос и замедлит экономический рост в целом, Национальный банк сможет предоставить экономике дополнительный монетарный импульс.

"В то же время реализация негативного сценария развития пандемии сдерживать потребительский спрос и замедлит экономический рост в целом. При таких условиях инфляционное давление будет слабее, одновременно Национальный банк сможет предоставить экономике дополнительный монетарный импульс", – говорится в релизе.

Итоги дискуссии членов Комитета по монетарной политике, которая предшествовала принятию правлением решения о последнем сохранении уровня ставки, будут обнародованы 21 декабря 2020. Следующее заседание правления НБУ по вопросам монетарной политики состоится 21 января 2021 года, напоминает регулятор.

Как сообщалось, НБУ с 31 января 2020 года понизил учетную ставку с 13,5% до 11% годовых, с 13 марта – до 10% годовых, а с 24 апреля – до 8% годовых. После этого с 12 июня правление регулятора снизило показатель еще на 2 процентных пункта – до 6% годовых, а на последующих трех заседаниях в июле, сентябре и октябре сохранило его на этом уровне.

В то же время в конце октября Нацбанк изменил прогнозную траекторию учетной ставки и допустил ее рост до 7,5% к концу 2021 года с последующим снижением до 6,5% к концу 2022 года.

Теги: #учетная_ставка #нбу
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