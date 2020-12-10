Экономика

13:31 10.12.2020

Arricano Real Estate Plc просит суд утвердить ликвидаторов Stockman Interhold S.A. в деле о ТРЦ Sky Mall

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Arricano Real Estate Plc просит суд утвердить ликвидаторов Stockman Interhold S.A. в деле о ТРЦ Sky Mall

Arricano Real Estate Plc (Кипр), управляющая компания и девелопер ряда торгово-развлекательных центров в Украине, обратилась в Высокий суд правосудия Британских Виргинских островов с заявлением о назначении ликвидаторов компании Stockman Interhold S.A.

Соответствующее сообщение обнародовано в газете "Урядовый курьер" №238 от 8 декабря 2020 года.

Согласно ему, компания просит суд назначить лицензированных арбитражных управляющих Натана Милза и Оуэна Уокера (R&H Restructuring) солидарными ликвидаторами компании Stockman Interhold S.A.

Как сообщалось, в январе 2018 года Arricano Real Estate Plc заявила об окончательной победе в Высшем суде правосудия в Лондоне в споре со Stockman Interhold S.A. (Британские Виргинские о-ва) о праве собственности на компанию Assofit Holdings Limited, ранее полностью владевшую киевским ТРК Sky Mall.

Arricano Real Estate Plc специализируется на строительстве торгово-развлекательных центров, является одним из ведущих девелоперов на рынке недвижимости Украины. Владеет и управляет пятью торговыми центрами в стране общей площадью 147,3 тыс. кв. м: "РайON" и "Проспект" в Киеве, "Солнечная галерея" в Кривом Роге, City Mall в Запорожье. Компании также принадлежат 49,9% в ТРЦ Sky Mall (Киев).

По состоянию на сентябрь 2020 года акционерами Arricano Real Estate Plc являются Retail Real Estate O.U. вместе с Dragon-Ukrainian Properties and Development Plc, Deltamax Group O.U., Юрием Полдом и Р.Тедером. Совокупный пакет акций Р.Тедера составляет 70,86%.

Теги: #недвижимость #arricano #суд
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