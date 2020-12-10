Экономика

12:48 10.12.2020

Новость о вспышке птичьего гриппа в Николаевской области может повлиять на экспорт продукции МХП - компания

2 мин читать
Новость о вспышке птичьего гриппа в Николаевской области может повлиять на экспорт продукции МХП - компания

Информация Госпродпотребслужбы о вспышке птичьего гриппа в личном крестьянском хозяйстве в Николаевской области может повлиять на экспорт продукции агрохолдинга МХП, сообщили в агрохолдинге.

"Мы очень обеспокоены вспышкой птичьего гриппа в Николаевской области. Но надеемся, что карантинные мероприятия, которые сейчас проводятся в с. Кандибине, уменьшат риски возможных дальнейших проявлений птичьего гриппа в области. Также отмечаем, что МХП не имеет производственных баз на Николаевщине", - цитируется в сообщении компании в Facebook пресс-секретарь холдинга Ирина Ванникова.

По ее словам, ближайшие предприятия по выращиванию живой птицы находятся достаточно далеко от эпидемиологического центра - ЧАО "Ориль-лидер" и ООО "Винницкая птицефабрика" находятся на расстоянии не менее 250 км от зоны надзора вокруг с. Кандибине.

Как указала Ванникова, все предприятия МХП строго соблюдают правила гигиены и санитарного контроля в работе с птицей, а каждый из птичников является отдельной закрытой экосистемой. "Эти факты можно считать важными факторами, которые сдерживают возможное инфицирование птицы".

"Тем не менее, мы вынуждены отметить, что новость о вспышке птичьего гриппа может повлиять на экспорт продукции МХП. Специалисты в режиме онлайн пообщались с ключевыми партнерами МХП и заверили в отсутствии опасного вируса в продукции, которая им поставлялась", - отметила пресс-секретарь холдинга.

В МХП обратили внимание, что в последние недели в Европе также был зарегистрирован ряд вспышек птичьего гриппа. Заболевание было выявлено в таких странах, как Франция, Нидерланды, Германия, Великобритания, Бельгия, Дания, Ирландия, Швеция и Польша.

Согласно сообщению на сайте Госпродпотребслужбы, в с. Кандибне Новоодесского района Николаевской области в личном крестьянском хозяйстве было зарегистрировано гибель птицы из-за вируса гриппа птицы типа А1 субтипа H5. По предварительным результатам эпизоотического расследования установлено, что вероятным источником возбудителя заболевания могла быть дикая перелетная птица.

Ведомство утвердило план по ликвидации заболевания, включающее зонирование, стемпинг-аут, дезинфекцию. Определена зона защиты радиусом 3 км от эпизоотического очага, в которую вошли населенные пункты: с. Новоматвеевское, с. Сельвестривское и туристический двор "Золотая подкова". Определено зоной надзора территорию радиусом 10 км от эпизоотического очага, в которую вошли населенные пункты: с. Новоингулка Новоодесского района и с. Степановка Баштанского района.

Кроме того, отдельно будет проводиться работа с торговыми партнерами для урегулирования вопросов, касающихся экспорта мяса птицы в другие страны.

В Госпродпотребслужбе сообщили, что болезнь сейчас активно распространяется во многих странах.

Теги: #птичий_грипп #мхп #госпродпотребслужба
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:19 27.11.2020
Госпродпотребслужба усилит мониторинг возможной заболеваемости коронавирусом норок в Украине

Госпродпотребслужба усилит мониторинг возможной заболеваемости коронавирусом норок в Украине

09:38 18.11.2020
МХП завершил III кв.-2020 с чистым убытком в $47 млн из-за негативных курсовых разниц

МХП завершил III кв.-2020 с чистым убытком в $47 млн из-за негативных курсовых разниц

10:56 21.10.2020
МХП в III кв.-2020 нарастил продажи курятины на 18% за счет экспорта

МХП в III кв.-2020 нарастил продажи курятины на 18% за счет экспорта

16:00 16.10.2020
МХП подписал контракт на EUR65,1 млн с китайской корпорацией САМСЕ по строительству электростанции в Винницкой области

МХП подписал контракт на EUR65,1 млн с китайской корпорацией САМСЕ по строительству электростанции в Винницкой области

19:25 24.09.2020
МХП в следующем году планирует открыть 10-20 гастростудий "Секреты Шефа" в Украине

МХП в следующем году планирует открыть 10-20 гастростудий "Секреты Шефа" в Украине

18:02 18.09.2020
МХП за 5 лет может открыть 350 "Мясомаркетов" в Киеве и Киевской области

МХП за 5 лет может открыть 350 "Мясомаркетов" в Киеве и Киевской области

17:52 18.09.2020
МХП за 5 лет может открыть 350 "Мясомаркетов" в Киеве и Киевской области

МХП за 5 лет может открыть 350 "Мясомаркетов" в Киеве и Киевской области

03:03 28.08.2020
МХП подписал Меморандум о партнерстве с ОС "Органическая Украина"

МХП подписал Меморандум о партнерстве с ОС "Органическая Украина"

20:13 27.08.2020
Число франчайзинговых магазинов МХП "Мясомаркет" до конца 2021г может достичь 1000 – CEO

Число франчайзинговых магазинов МХП "Мясомаркет" до конца 2021г может достичь 1000 – CEO

20:03 27.08.2020
МХП подписал Меморандум о партнерстве с ОС "Органическая Украина"

МХП подписал Меморандум о партнерстве с ОС "Органическая Украина"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Укрзализныця" в 2021г планирует увеличить тарифы на пассперевозки, увеличить чистую прибыль до 3,5 млрд грн

"Укртрансгаз" получил транш 3,85 млрд грн за корпоративные права в ОГТСУ

Укроборонпром уже выполнил гособоронзаказ-2020 на 99%

Суд возобновил рассмотрение иска о возврате акций ПриватБанка Коломойскому

Банкиры ожидают сохранения учетной ставки НБУ на уровне 6%

ПОСЛЕДНЕЕ

МАУ с конца марта 2021г планирует постепенно восстанавливать собственную сеть маршрутов

"Нова Пошта" в 2021г планирует отремонтировать 1 тыс. отделений и привести их к единому стандарту опенспейса

"Укрзализныця" в 2021г планирует увеличить тарифы на пассперевозки, увеличить чистую прибыль до 3,5 млрд грн

"Укртрансгаз" получил транш 3,85 млрд грн за корпоративные права в ОГТСУ

Укроборонпром уже выполнил гособоронзаказ-2020 на 99%

Суд возобновил рассмотрение иска о возврате акций ПриватБанка Коломойскому

Банкиры ожидают сохранения учетной ставки НБУ на уровне 6%

Спрос на подержанные иномарки за 11 мес. сохраняет 4-кратное превышение рынка новых авто

Курс гривни на межбанке в среду укрепился до 28,09 грн/$1

Deutsche Bank ожидает падения экономики Украины на 5,5%ВВП в 2020г – прогноз

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА