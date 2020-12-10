Новость о вспышке птичьего гриппа в Николаевской области может повлиять на экспорт продукции МХП - компания

Информация Госпродпотребслужбы о вспышке птичьего гриппа в личном крестьянском хозяйстве в Николаевской области может повлиять на экспорт продукции агрохолдинга МХП, сообщили в агрохолдинге.

"Мы очень обеспокоены вспышкой птичьего гриппа в Николаевской области. Но надеемся, что карантинные мероприятия, которые сейчас проводятся в с. Кандибине, уменьшат риски возможных дальнейших проявлений птичьего гриппа в области. Также отмечаем, что МХП не имеет производственных баз на Николаевщине", - цитируется в сообщении компании в Facebook пресс-секретарь холдинга Ирина Ванникова.

По ее словам, ближайшие предприятия по выращиванию живой птицы находятся достаточно далеко от эпидемиологического центра - ЧАО "Ориль-лидер" и ООО "Винницкая птицефабрика" находятся на расстоянии не менее 250 км от зоны надзора вокруг с. Кандибине.

Как указала Ванникова, все предприятия МХП строго соблюдают правила гигиены и санитарного контроля в работе с птицей, а каждый из птичников является отдельной закрытой экосистемой. "Эти факты можно считать важными факторами, которые сдерживают возможное инфицирование птицы".

"Тем не менее, мы вынуждены отметить, что новость о вспышке птичьего гриппа может повлиять на экспорт продукции МХП. Специалисты в режиме онлайн пообщались с ключевыми партнерами МХП и заверили в отсутствии опасного вируса в продукции, которая им поставлялась", - отметила пресс-секретарь холдинга.

В МХП обратили внимание, что в последние недели в Европе также был зарегистрирован ряд вспышек птичьего гриппа. Заболевание было выявлено в таких странах, как Франция, Нидерланды, Германия, Великобритания, Бельгия, Дания, Ирландия, Швеция и Польша.

Согласно сообщению на сайте Госпродпотребслужбы, в с. Кандибне Новоодесского района Николаевской области в личном крестьянском хозяйстве было зарегистрировано гибель птицы из-за вируса гриппа птицы типа А1 субтипа H5. По предварительным результатам эпизоотического расследования установлено, что вероятным источником возбудителя заболевания могла быть дикая перелетная птица.

Ведомство утвердило план по ликвидации заболевания, включающее зонирование, стемпинг-аут, дезинфекцию. Определена зона защиты радиусом 3 км от эпизоотического очага, в которую вошли населенные пункты: с. Новоматвеевское, с. Сельвестривское и туристический двор "Золотая подкова". Определено зоной надзора территорию радиусом 10 км от эпизоотического очага, в которую вошли населенные пункты: с. Новоингулка Новоодесского района и с. Степановка Баштанского района.

Кроме того, отдельно будет проводиться работа с торговыми партнерами для урегулирования вопросов, касающихся экспорта мяса птицы в другие страны.

В Госпродпотребслужбе сообщили, что болезнь сейчас активно распространяется во многих странах.