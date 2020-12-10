МАУ с конца марта 2021г планирует постепенно восстанавливать собственную сеть маршрутов

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" c 28 марта 2021 года планирует постепенно восстанавливать оригинальную сеть маршрутов.

Как отмечается в сообщении авиакомпании в четверг, запуск десятков рейсов позволит возобновить авиационное сообщение регионов Украины с многочисленными странами Европы через авиахаб в международном аэропорту "Борисполь".

В начале летней навигации-2021 года внутренние рейсы авиакомпании будут осуществляться по направлениям Херсон, Львов, Харьков, Одесса, Днепр, Ивано-Франковск и Запорожье.

Международные рейсы МАУ планирует осуществлять по 43 маршрутам, в том числе из Киева в Амстердам, Лондон, Париж, Ниццу, Брюссель, Дубай, Хельсинки, Копенгаген, Стокгольм, Вильнюс, Нью-Йорк, Торонто, Рим, Милан, Ниццу, Ларнаку, Афины, Дели, Каир, Дюссельдорф, Мюнхен, Берлин, Цюрих, Женеву, Тбилиси, Баку, Ереван и Стамбул, а также в Варшаву, Прагу, Будапешт, Вену, Кишинев и Барселону.