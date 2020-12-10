Экономика

12:19 10.12.2020

"Нова Пошта" в 2021г планирует отремонтировать 1 тыс. отделений и привести их к единому стандарту опенспейса

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"Нова Пошта" в 2021г планирует отремонтировать 1 тыс. отделений и привести их к единому стандарту опенспейса

Группа компаний "Нова Пошта" ищет подрядчиков для ремонта 1 тыс. отделений в 2021 году в рамках проекта реновации для более чем 1,7 тыс. отделений группы, сообщает компания в четверг.

Согласно пресс-релизу, "Нова Пошта" начинает проект реновации более 1700 отделений по всей Украине.

На первом этапе в 2021 году компания планирует отремонтировать 1000 своих отделений - как почтовых, так и грузовых. В первую очередь ремонт будет проводиться в отделениях, открытых более 2 лет назад.

"Нова Пошта" планирует установить пандусы и велопарковки возле тех отделений, где они еще не установлены. Кроме того, отделения будут оборудованы кнопками вызова для людей с ограниченными возможностями, которые смогут при необходимости вызвать оператора отделения и получить обслуживание непосредственно на улице.

"Нова Пошта" развивала свою сеть отделений постепенно, и на основе нашего многолетнего опыта мы пришли к пониманию, каким должно быть отделение компании, чтобы быть удобным для всех - и для мам с колясками, и для людей с особыми потребностями, и для пожилых людей. Поэтому сейчас мы ищем строительных партнеров по всей Украине, чтобы привести внешний и внутренний вид наших отделений к единому и удобному стандарту", - заявил СЕО "Нова Пошта" Александр Бульба.

Предпочтение среди подрядчиков компания будет отдавать тем, кто уже зарекомендовал себя на рынке и имеет примеры подобных успешно реализованных проектов.

Кроме того, будущие партнеры должны иметь достаточное количество сотрудников в штате, чтобы иметь возможность выполнить объем работ в четко определенные сроки.

Внутри все отделения будут приведены к единому виду - опенспейс, чтобы клиенты могли видеть все процессы. Кроме того, все отремонтированные отделения будут иметь одинаковый цвет стен, плитку на полу и подвесной потолок, а также металлопластиковые окна и двери.

Как сообщалось, группа компаний "Нова Пошта" дополнительно на постоянную основу набирает 2,5 тыс. сотрудников на должности водителей и курьеров, сортировщиков посылок на терминалах и операторов отделений по всей стране.

Основанная в 2001 году ГК "Нова Пошта" является лидером на рынке экспресс-доставки в Украине. Сеть компании состоит из около 7 тыс. отделений по всей стране.

"Нова Пошта" предоставляет клиентам полный спектр логистических и связанных с ними услуг. В группу входят украинские и зарубежные компании, в том числе "Нова Пошта", "НП Логистик", "Пост Финанс" (система Forpost) и "Нова Пошта Глобал".

Теги: #нова_пошта
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