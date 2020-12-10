Экономика

10:28 10.12.2020

"Укртрансгаз" получил транш 3,85 млрд грн за корпоративные права в ОГТСУ

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"Укртрансгаз" получил транш 3,85 млрд грн за корпоративные права в ОГТСУ

АО "Магистральные газопроводы Украины" ("МГУ") осуществило первый платеж АО "Укртрансгаз" в размере 3,85 млрд грн за корпоративные права в уставном капитале ООО "Оператор ГТС Украины", сообщила пресс-служба УТГ.

В компании уточнили, что платеж осуществлен в рамках выполнения договорных обязательств, взятых на себя сторонами в рамках процесса по отделению от "Нафтогаза" деятельности по транспортировке природного газа (анбандлинг).

В финансовом отчете "Нафтогаза" отмечалось, что договор купли-продажи доли в ОГТСУ предусматривает получение группой начального финансового взноса в размере 3,871 млрд грн и регулярные переменные платежи в течение 15 лет на основе динамической цены, рассчитанной по формуле, согласованной сторонами. Дебиторская задолженность была признана на дату продажи ОГТСУ по стоимости 81,306 млрд грн. Кроме того, 1 января 2020 года "Укртрансгаз" продал ОГТСУ собственный газ, необходимый для работы системы, на 4,53 млрд грн.

ОГТСУ по итогам января-сентября 2020 года получил чистую прибыль 20,277 млрд грн, чистый доход – 44,827 млрд грн.

Как сообщалось, "Нафтогаз" в процессе анбандлинга создал ООО "ОГТСУ", которому передал функции "Укртрансгаза" по управлению ГТС Украины. ОГТСУ было передано в собственность АО "Магистральные газопроводы Украины", 100% акций которого Кабмин передал в управление Министерству финансов. Одновременно государство передало новому оператору в управление газотранспортную систему сроком на 15 лет.

Украинский регулятор НКРЭКУ 24 декабря 2019 года сертифицировал "ОГТСУ" и выдал ему лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по транспортировке природного газа.

Теги: #мгу #платеж #огтсу
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