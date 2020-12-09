Курс гривни на межбанке в среду укрепился до 28,09 грн/$1

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в среду укрепился до 28,09 грн/$1 с 28,15 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их данным, котировки нацвалюты на закрытии торгов составили 28,08-28,10 грн/$1.

Согласно данным Нацбанка Украины (НБУ), справочный курс гривни на межбанке в среду укрепился до 28,04 грн/$1 с 28,08 грн/$1 во вторник.

Регулятор укрепил курс нацвалюты на 10 декабря – до 28,0406 грн/$1 с 28,0828 грн/$1 накануне.