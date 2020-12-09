Экономика

17:57 09.12.2020

Минэнерго начнет погашение долгов по зарплате шахтерам с 20 декабря

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Минэнерго начнет погашение долгов по зарплате шахтерам с 20 декабря

Средства на погашение долгов по зарплате шахтерам в сумме 1,4 млрд грн начнут поступать угольным предприятиям с 20 декабря в соответствии с законом №4119 о финансовом оздоровлении "Укрнафты", сообщил заместитель министра энергетики Максим Немчинов на заседании Кабинета министров в среду.

"По нашим расчетам, приблизительно, на 18 декабря мы выходим на получение средств в специальный фонд государственного бюджета, и мы начнем перечисление этих средств на шахты, на выплату зарплат шахтерам. Это произойдет где-то с 20 декабря", ‒ сказал Немчинов.

Как подтвердил министр финансов Сергей Марченко, деньги будут перечислены угольным предприятиям в полном объеме 1,4 млрд грн в соответствии с законом.

Ранее врио министра энергетики Юрий Бойко уже заявлял о намерении министерства энергетики погасить 1,4 млрд грн долгов по зарплате шахтерам до конца года.

По его словам, это наиболее значимая и важная задача, которую Минэнерго планирует выполнить, "чтобы в новый год идти без долгов по зарплате перед шахтерами".

Как сообщалось, Верховная Рада 17 ноября приняла в целом законопроект №4119 о внесении изменений в госбюджет Украины на 2020 год относительно реализации ст.11 закона о рынке природного газа, предусматривающего финансовое оздоровление ПАО "Укрнафта" путем взаимозачета с НАК "Нафтогаз" и госбюджетом.

Средства в размере 10,3 млрд грн, полученные госбюджетом в результате операции, будут направлены на финансирование Фонда борьбы с COVID-19 (8,9 млрд грн) и выплату задолженности по зарплатам перед шахтерами (1,4 млрд грн).

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №4119 и вернул в Верховную Раду 26 ноября.

Теги: #шахтеры #зарплата #долги
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