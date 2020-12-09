Экономика

17:00 09.12.2020

Кредит от ЕИБ на EUR100 млн будет направлен на ремонт 183 км на 3 дорогах в Луганской области - "Укравтодор"

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Кредит от ЕИБ на EUR100 млн будет направлен на ремонт 183 км на 3 дорогах в Луганской области - "Укравтодор"

Кредитные средства от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) в размере EUR100 млн будут направлены на капитальный ремонт 183 км дорог в Луганской области, сообщило Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор").

Средства предусмотрены на капитальный и текущий средний ремонт участков:

- маршрут Н-26 Чугуев - Меловое: на него приходится более сотни километров, которые планируется отремонтировать за заемные средства, ведь эта дорога соединяет Луганскую и Харьковскую области;

- на дорога Р-66 КПП "Демино-Александровка" - Сватово - Лисичанск - Луганск, которая начинается от границы с Россией, уже отремонтировали участок в 35 км, дорогу планируется восстановить полностью;

- дорога Т-13-02 КПП "Танюшевка" - Старобельск - Бахмут, где работы начнутся сразу на двух участках, общей протяженностью 42 км.

"В 2020 году "Укравтодор" выполнил рекордный объем дорожных работ в Луганской области: на начало декабря восстановлены почти 200 км, еще на 100 км работы продолжаются. Для сравнения: за последние 10 лет было обновлено всего лишь 130 км дорог. Это один из самых низких показателей по стране", - отмечает глава "Укравтодора" Александр Кубраков.

По его словам, в 2021 году благодаря средствам международных партнеров "Укравтодор" восстановит транспортный "треугольник" по маршруту Северодонецк-Старобельск-Сватово с выходом в Троицкое на севере области, а в целом благодаря программе "Большое строительство" - современную дорожную сеть в регионе.

Ранее Всемирный банк реконструкции и развития уже предоставил софинансирование по этому проекту на сумму $65 млн.

"Контроль качества работ по восстановлению дорог в Луганской области будет выполняться с привлечением специалистов независимого технического надзора - это позволяет тщательно контролировать работы подрядчиков и обеспечивать выполнение ими гарантийных обязательств в случае обнаружения недостатков в течение следующих пяти лет", - подчеркнули в "Укравтодоре".

Как сообщалось, Европейский инвестиционный банк и правительство Украины заключили три кредитных соглашения на общую сумму EUR640 млн для реализации приоритетных проектов в сфере инфраструктуры и транспорта.

Теги: #еиб #укравтодор #ремонт #кредит
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