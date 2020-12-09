Экономика

13:39 09.12.2020

Президент и премьер Украины благодарят ЕС и руководство Еврокомиссии за EUR600 млн макрофинансовой помощи

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Президент и премьер Украины благодарят ЕС и руководство Еврокомиссии за EUR600 млн макрофинансовой помощи

Президент Украины Владимир Зеленский благодарит Европейский Союз, главу и исполнительного замглавы Европейской Комиссии Урсулу фон дер Ляйен и Валдиса Домбровскиса за предоставление макрофинансовой помощи Украине.

"Благодарен нашим партнерам… за предоставление Украине макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро. Это весомый сигнал поддержки экономической стабильности и дальнейшего курса реформ в Украине", - написал Зеленский в своем Twitter в среду.

В свою очередь, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также поблагодарил Домбровскиса и Еврокомиссию за предоставленный транш.

"Украина высоко ценит поддержку Европейского Союза… Это укрепит макрофинансовую стабильность Украины в сложные времена пандемии Covid-19", - написал Шмыгаль в Twitter.

Как сообщалось, Европейская комиссия от имени Евросоюза выплатила Украине 600 млн евро в рамках программы макрофинансовой помощи, связанной с COVID-19.

Теги: #шмыгаль #ес #зеленский #ек
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