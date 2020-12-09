Украина получит EUR640 млн от ЕИБ на реализацию проектов в области инфраструктуры и транспорта

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и правительство Украины заключили три кредитных соглашения на общую сумму EUR640 млн для реализации приоритетных проектов в области инфраструктуры и транспорта.

Как отмечается в сообщении на сайте Министерства инфраструктуры Украины в среду, ЕИБ - один из ключевых партнеров Украины, с которым страна сотрудничает с 2007 года

"Сегодня было заключено сразу три кредитных соглашения с банком, согласно которым Украина получит EUR640 млн на улучшение инфраструктуры в восточном регионе, обновление дорожной сети Луганской области, а также на закупку электрического общественного транспорта почти в 20 украинских городах. Благодарен нашим постоянным партнерам из ЕИБ за всестороннее сотрудничество и помощь Украине. Работаем дальше", - прокомментировал подписание соглашений министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Из указанной министром суммы EUR340 млн будут направлены на восстановление и улучшение ключевой социальной и транспортной инфраструктуры в восточном регионе.

"Это школы, детсады, больницы, почтовые отделения, уличное освещение, канализационные системы, а также муниципальный транспорт и соответствующая инфраструктура для него. В итоге такие изменения принесут пользу около 14 млн украинцев, проживающим на этих территориях", - отмечается в сообщении министерства.

Еще EUR100 млн кредита ЕИБ предоставит на восстановление дорожной сети Луганской области, а именно на выполнение ремонтных работ на двух участках автодороги Р-66 КПП "Демино-Александровка" – Сватово – Лисичанск - Луганск в рамках проекта "Восточная Украина: воссоединение, восстановление и возрождение" (проект 3В).

Кроме того, EUR200 млн от ЕИБ пойдут на реализацию проекта "Городской общественный транспорт Украины II", который предусматривает закупку исключительно электрического общественного транспорта: трамваев, троллейбусов, электробусов, вагонов метро, а также строительство и обновление трамвайных и троллейбусных линий, замену тяговых подстанций.

"Уже предварительно определены 18 городов-участников проекта: Северодонецк, Винница, Ужгород, Черкассы, Кременчуг, Белая Церковь, Мелитополь, Каменское, Хмельницкий, Тернополь, Кривой Рог, Днепр, Луцк, Запорожье, Львов, Полтава, Одесса и Черновцы", - отмечают в министерстве.

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) - организация долгосрочного кредитования, чьим владельцем являются государства-члены Евросоюза. ЕИБ обеспечивает финансирование для надежных и стабильных инвестиционных проектов, способствующих достижению целей политики ЕС. Среди стран Восточного партнерства Украина является основной страной-реципиенткой ЕИБ: на нее приходится примерно 50% его кредитной деятельности. Сейчас ЕИБ имеет портфель кредитов и гарантий на общую сумму EUR6,83 млрд для Украины.