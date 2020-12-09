Экономика

12:16 09.12.2020

Тариф "Укрэнерго" на передачу электроэнергии с января снизится на 6%

2 мин читать
Тариф "Укрэнерго" на передачу электроэнергии с января снизится на 6%

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с января 2020 года снизит тариф ЧАО "НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии на 6% (на 18,83 грн/МВт-ч) по сравнению с действующим в декабре – до 293,93 грн/МВт-ч (без НДС).

Соответствующее решение комиссия приняла на заседании в среду.

При этом в материалах к заседанию предлагалось увеличить тариф НЭК на передачу на 3,9% (на 12,05 грн/МВт-ч) по сравнению с действующим в декабре – до 324,81 грн/МВт-ч (без НДС).

Таким образом, согласно последним уточненным материалам, наибольшую долю в структуре тарифа НЭК на передачу составляют расходы по спецобязательствам по компенсации "зеленым" производителям – 26 млрд 557,054 млн грн (доля – 65,02%), операционные расходы – 8 млрд 759,311 млн грн (21,45%), расходы из прибыли – 2 млрд 591,256 млн грн (6,34%), поддержка ГП "Гарантированный покупатель" – 2 млрд 468,85 млн грн (6,04%),финансовые расходы – 467,862 млн грн (1,15%).

Объем передачи "Укрэнерго" на 2021 год, согласно утвержденного Минэнерго прогнозного баланса, ожидается в объеме 138 млрд 959,7 млн кВт-ч.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК принадлежит государству в лице Министерства финансов.

НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработки и захоронения бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.

Теги: #укрэнерго #электроэнергия #тариф
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:32 07.12.2020
Минэнерго предложит Кабмину снизить гарантийное обеспечение для участия в конкурсах на генерирующую мощность и упростить их условия

Минэнерго предложит Кабмину снизить гарантийное обеспечение для участия в конкурсах на генерирующую мощность и упростить их условия

12:08 26.11.2020
Кабмин на следующей неделе может принять решение о пересмотре тарифов на электроэнергию для населения.

Кабмин на следующей неделе может принять решение о пересмотре тарифов на электроэнергию для населения.

11:06 26.11.2020
"Укрэнерго" необходимо привлечь 11,3 млрд грн для расчетов с "зелеными" и госгенерацией

"Укрэнерго" необходимо привлечь 11,3 млрд грн для расчетов с "зелеными" и госгенерацией

11:04 26.11.2020
Глава Минэнерго выступает за исключительно биржевую торговлю электроэнергией по двусторонним договорам в 2021г

Глава Минэнерго выступает за исключительно биржевую торговлю электроэнергией по двусторонним договорам в 2021г

13:58 23.11.2020
Аппеляционные инстанции отказали "Укрэнерго" в удовлетворении жалоб в делах об оплате компаниями ДТЭК тарифа на передачу э/э при ее экспорте

Аппеляционные инстанции отказали "Укрэнерго" в удовлетворении жалоб в делах об оплате компаниями ДТЭК тарифа на передачу э/э при ее экспорте

15:22 20.11.2020
Ежегодные потери э/э в изношенных сетях оцениваются в 20 млрд грн – представитель EDS

Ежегодные потери э/э в изношенных сетях оцениваются в 20 млрд грн – представитель EDS

13:51 20.11.2020
Вопрос с отключением НЗФ СЭС 10,5МВт TIU Canada лежит в плоскости хозяйственного спора – глава АСЭУ

Вопрос с отключением НЗФ СЭС 10,5МВт TIU Canada лежит в плоскости хозяйственного спора – глава АСЭУ

18:54 17.11.2020
"Укрэнерго" предупреждает о возможном возникновении и наращивании дефицита генерирующей мощности в Украине с 2,5 ГВт в 2025г до 9 ГВт в 2031г

"Укрэнерго" предупреждает о возможном возникновении и наращивании дефицита генерирующей мощности в Украине с 2,5 ГВт в 2025г до 9 ГВт в 2031г

12:14 17.11.2020
Повышение тарифа на электроэнергию приведет к необоснованным расходам предприятий транспорта в 500 млн грн/год - ФРТУ

Повышение тарифа на электроэнергию приведет к необоснованным расходам предприятий транспорта в 500 млн грн/год - ФРТУ

18:05 12.11.2020
"Укрэнерго" приступило к реконструкции 6 подстанций в западном регионе страны за средства МБРР

"Укрэнерго" приступило к реконструкции 6 подстанций в западном регионе страны за средства МБРР

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НКЦБФР допустила акции Facebook, Tesla, Netflix и Microsoft к обращению в Украине

Минэкономики оценивает падение ВВП за 10-мес.-2020 в 5,2% и ожидает спад на 5% ВВП по итогам года

Международные резервы Украины по итогам ноября остались на уровне $26,1 млрд – НБУ

Тергромады впервые приобрели ОВГЗ – НБУ

Вывод 6 предприятий авиаотрасли из "Укроборонпрома" остро необходим – вице-премьер Уруский

ПОСЛЕДНЕЕ

Novus проведет ребрендинг супермаркетов Billa в течение года

Работы по прокладке "Северного потока 2" в декабре запланированы в немецких водах - инвестор

Украина и Германия продолжат сотрудничество по поддержке малого и среднего бизнеса до 2023 года - Минэкономики

НБУ исключил три финучреждения из госреестра на основании их заявлений

Суд Тель-Авива отклонил приостановление рассмотрения иска ПриватБанка против его экс-владельцев касательно присвоения $600 млн

"Укрзализныця" возобновляет движение поезда Николаев-Рахов к новогодним праздникам

ЧБТР предоставил Новопечерской школе кредит EUR10 млн на новое здание в UNIT.City

Потенциальный партнер "Южмаша" корейская Caris подлежит серьезной проверке - Уруский

Украина обсуждает с Турцией создание совместного ракетоносителя – вице-премьер Уруский

Горбулин возглавил набсовет Укроборонпрома

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА