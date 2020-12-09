Тариф "Укрэнерго" на передачу электроэнергии с января снизится на 6%

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с января 2020 года снизит тариф ЧАО "НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии на 6% (на 18,83 грн/МВт-ч) по сравнению с действующим в декабре – до 293,93 грн/МВт-ч (без НДС).

Соответствующее решение комиссия приняла на заседании в среду.

При этом в материалах к заседанию предлагалось увеличить тариф НЭК на передачу на 3,9% (на 12,05 грн/МВт-ч) по сравнению с действующим в декабре – до 324,81 грн/МВт-ч (без НДС).

Таким образом, согласно последним уточненным материалам, наибольшую долю в структуре тарифа НЭК на передачу составляют расходы по спецобязательствам по компенсации "зеленым" производителям – 26 млрд 557,054 млн грн (доля – 65,02%), операционные расходы – 8 млрд 759,311 млн грн (21,45%), расходы из прибыли – 2 млрд 591,256 млн грн (6,34%), поддержка ГП "Гарантированный покупатель" – 2 млрд 468,85 млн грн (6,04%),финансовые расходы – 467,862 млн грн (1,15%).

Объем передачи "Укрэнерго" на 2021 год, согласно утвержденного Минэнерго прогнозного баланса, ожидается в объеме 138 млрд 959,7 млн кВт-ч.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК принадлежит государству в лице Министерства финансов.

НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработки и захоронения бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.