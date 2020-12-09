Экономика

11:41 09.12.2020

Украина и Германия продолжат сотрудничество по поддержке малого и среднего бизнеса до 2023 года - Минэкономики

1 мин читать
Украина и Германия продолжат сотрудничество по поддержке малого и среднего бизнеса до 2023 года - Минэкономики

Украина и Германия продолжат сотрудничество по поддержке бизнеса в рамках программы Федерального министерства экономики и энергетики Германии для менеджеров Fit for Partnership with Germany, в которой за период 2017-2019 годов приняли участие почти 1,5 тыс. предпринимателей.

Как указало Минэкономики на сайте, соответствующее совместное заявление о сотрудничестве до 2023 года подписали замминистра экономики Украины Ирина Новикова и чрезвычайный и полномочный посол Германии Анка Фельдгузен.

"Участие в программе и стажировка в Германии позволяют повышать квалификацию украинских менеджеров в области внешнеэкономической деятельности, а также налаживать международные деловые связи", - цитирует Новикову пресс-служба министерства.

Согласно сообщению, в 2017-2019 годах по этой программе заключено 54 соглашения на EUR5,8 млн.

Теги: #поддержка #украина #бизнес #германия
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:18 09.12.2020
Меркель видит необходимость усилить меры по борьбе с COVID-19 в Германии

Меркель видит необходимость усилить меры по борьбе с COVID-19 в Германии

10:36 09.12.2020
Украина обсуждает с Турцией создание совместного ракетоносителя – вице-премьер Уруский

Украина обсуждает с Турцией создание совместного ракетоносителя – вице-премьер Уруский

20:02 08.12.2020
НКЦБФР допустила акции Facebook, Tesla, Netflix и Microsoft к обращению в Украине

НКЦБФР допустила акции Facebook, Tesla, Netflix и Microsoft к обращению в Украине

17:55 08.12.2020
Заседание Совета ассоциации Украина-ЕС состоится в Брюсселе 11 февраля 2021

Заседание Совета ассоциации Украина-ЕС состоится в Брюсселе 11 февраля 2021

17:19 08.12.2020
Украина подготовит Концепцию развития водородной энергетики, рассчитывает на сотрудничество с Германией – Шмыгаль

Украина подготовит Концепцию развития водородной энергетики, рассчитывает на сотрудничество с Германией – Шмыгаль

15:19 08.12.2020
Украина призывает международных партнеров поддержать ее требование о предоставлении обещанных Ираном материалов по сбитому самолету МАУ

Украина призывает международных партнеров поддержать ее требование о предоставлении обещанных Ираном материалов по сбитому самолету МАУ

14:47 08.12.2020
Россияне отказываются от встречи с Госпогранслужбой Украины для выяснения обстоятельств возможного нарушения границы

Россияне отказываются от встречи с Госпогранслужбой Украины для выяснения обстоятельств возможного нарушения границы

13:54 08.12.2020
Украина будет настаивать на выполнении Ираном договоренностей по расследованию катастрофы самолета МАУ - Енин

Украина будет настаивать на выполнении Ираном договоренностей по расследованию катастрофы самолета МАУ - Енин

13:37 08.12.2020
Компания Honda хочет увеличить присутствие в Украине - посол

Компания Honda хочет увеличить присутствие в Украине - посол

08:50 08.12.2020
На пересечении Днепровской набережной и просп. Соборности в Киеве завершены дорожно-строительные работы

На пересечении Днепровской набережной и просп. Соборности в Киеве завершены дорожно-строительные работы

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НКЦБФР допустила акции Facebook, Tesla, Netflix и Microsoft к обращению в Украине

Минэкономики оценивает падение ВВП за 10-мес.-2020 в 5,2% и ожидает спад на 5% ВВП по итогам года

Международные резервы Украины по итогам ноября остались на уровне $26,1 млрд – НБУ

Тергромады впервые приобрели ОВГЗ – НБУ

Вывод 6 предприятий авиаотрасли из "Укроборонпрома" остро необходим – вице-премьер Уруский

ПОСЛЕДНЕЕ

Novus проведет ребрендинг супермаркетов Billa в течение года

Тариф "Укрэнерго" на передачу электроэнергии с января снизится на 6%

Работы по прокладке "Северного потока 2" в декабре запланированы в немецких водах - инвестор

НБУ исключил три финучреждения из госреестра на основании их заявлений

Суд Тель-Авива отклонил приостановление рассмотрения иска ПриватБанка против его экс-владельцев касательно присвоения $600 млн

"Укрзализныця" возобновляет движение поезда Николаев-Рахов к новогодним праздникам

ЧБТР предоставил Новопечерской школе кредит EUR10 млн на новое здание в UNIT.City

Потенциальный партнер "Южмаша" корейская Caris подлежит серьезной проверке - Уруский

Горбулин возглавил набсовет Укроборонпрома

Uber продает подразделение, занимающееся разработкой летающих такси

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА