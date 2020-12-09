Украина и Германия продолжат сотрудничество по поддержке малого и среднего бизнеса до 2023 года - Минэкономики

Украина и Германия продолжат сотрудничество по поддержке бизнеса в рамках программы Федерального министерства экономики и энергетики Германии для менеджеров Fit for Partnership with Germany, в которой за период 2017-2019 годов приняли участие почти 1,5 тыс. предпринимателей.

Как указало Минэкономики на сайте, соответствующее совместное заявление о сотрудничестве до 2023 года подписали замминистра экономики Украины Ирина Новикова и чрезвычайный и полномочный посол Германии Анка Фельдгузен.

"Участие в программе и стажировка в Германии позволяют повышать квалификацию украинских менеджеров в области внешнеэкономической деятельности, а также налаживать международные деловые связи", - цитирует Новикову пресс-служба министерства.

Согласно сообщению, в 2017-2019 годах по этой программе заключено 54 соглашения на EUR5,8 млн.