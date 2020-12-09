Экономика

11:18 09.12.2020

"Укрзализныця" возобновляет движение поезда Николаев-Рахов к новогодним праздникам

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"Укрзализныця" возобновляет движение поезда Николаев-Рахов к новогодним праздникам

АО "Укрзализныця" (УЗ) к новогодним праздникам возобновляет движение поезда №134/133 Николаев - Рахов.

Как сообщила пресс-служба УЗ в среду, из Николаева поезд будет отправляться 23, 25, 26, 28, 29 и 31 декабря 2020 года, а также 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15 и 16 января 2021 года.

Из Рахова поезд будет отправляться 25, 27, 28, 30 и 31 декабря 2020 года, а также 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17 и 18 января 2021 года.

Билеты на поезд можно приобрести в железнодорожных кассах и онлайн.

Как сообщалось, ранее "Укрзализныця" к новогодним и рождественским праздникам уже возобновила курсирование и назначила ряд поездов на наиболее популярных направлениях: Киев - Солотвино, Одесса - Львов (Ужгород) / Рахов, Ковель - Одесса, Мариуполь - Львов, Хмельницкий - Лисичанск.

Теги: #укрзализныця #поезд #возобновление
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