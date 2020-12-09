НБУ исключил три финучреждения из госреестра на основании их заявлений

Национальный банк Украины (НБУ) исключил из Государственного реестра финансовых учреждений (ГРФУ) ООО "Финансовая компания "Кредит Эксперт", ООО "Бизнес инвестиций и сбережений" и ООО "Финансовая компания "Финроял" на основании их заявлений, сообщается на сайте регулятора.

Согласно сообщению, решение об исключении соответствующих учреждений комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финуслуг НБУ принял на заседании 4 декабря.

На соответствующем заседании регулятор аннулировал лицензии ФК "Кредит Эксперт" на предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита, и услуг по факторингу.

Указывается также, что ФК "Финроял" имела четыре лицензии, которые Нацбанк аннулировал на основании заявлений самого учреждения на заседании 30 июля (на предоставление гарантий и поручительств) и 30 октября (на предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита, услуг по факторингу, финансового лизинга).

Согласно сообщению, единственную лицензию ООО "Бизнес инвестиций и сбережений" на предоставление услуг по факторингу НБУ аннулировал на основании заявления 27 ноября.

По состоянию на 30 сентября 2020 года объем активов ФК "Кредит Эксперт" составил 15,9 млн грн (или 0,01% от общего объема активов финансовых компаний), ФК "Финроял" – 2,7 млрд грн (1,4%), а "Бизнес инвестиций и сбережений" – 38,2 млн грн (0,01%).