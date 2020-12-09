Суд Тель-Авива отклонил приостановление рассмотрения иска ПриватБанка против его экс-владельцев касательно присвоения $600 млн

Окружной суд города Тель-Авива 7 декабря 2020 года отказал в удовлетворении ходатайства Israel Discount Bank (ИБД, Тель-Авив) об отклонении или приостановлении рассмотрения иска ПриватБанка (Киев) против экс-владельцев банка касательно схемы присвоения $600 млн и постановил, что исковые требования к ИБД должны стать предметом полноценного судебного разбирательства.

Согласно сообщению пресс-службы банка в среду, суд также обязал ИБД возместить судебные расходы ПриватБанка.

По словам банка, теперь ИБД обязан подать возражение против иска ПриватБанка и предоставить объяснения относительно событий и обстоятельств, которые привели к выведению из ПриватБанка более $600 млн, путем их перечисления на банковский счет, открытый в ИБД.

Пресс-служба напомнила, что ПриватБанк 18 декабря 2019 подал иск против своих бывших владельцев и других ответчиков в Окружной суд города Тель-Авива касательно схемы присвоения $600 млн, которые были выведены из ПриватБанка в период с 2007 по 2011 годы и размещены на банковском счете в Israel Discount Bank.

ПриватБанк обратился к ИБД с иском как к одному из соответчиков в Израиле в связи с якобы содействием ИБД незаконному присвоению денежных средств ПриватБанка, в частности осуществлению перечислений средств на банковский счет ИБД в Израиле и в связи с несовершением никаких действий для отказа или блокирования таких операций.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение Нацбанка и бывших акционеров ПриватБанка, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Согласно данным Нацбанка Украины, ПриватБанк на 1 октября 2020 года по размеру общих активов занимал 1-е место (600,15 млрд грн) среди 74 действовавших в стране банков.