ЧБТР предоставил Новопечерской школе кредит EUR10 млн на новое здание в UNIT.City

Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР, BSDTB) предоставил 9-летний кредит EUR10 млн для одной из ведущих на рынке частных школ Новопечерской школы для строительства второго здания в Киеве, которое будет расположено в инновационном парке UNIT.City.

"Кредит позволит школе, которая в настоящее время работает практически на полную мощность, увеличить количество учеников с 500 до 1200, одновременно предоставив им новые современные помещения", – говорится в сообщении банка в среду.

Согласно ему, основанная Зоей Литвин, руководителем общественной организации "Освитория", Новопечерская школа пропагандирует принципы равных возможностей и поддерживает программу стипендий для одаренных учеников из малообеспеченных семей.

"Современное эффективное образование имеет решающее значение для развития конкурентоспособной экономики и непрерывного роста в наших странах-членах. Поэтому этот проект имеет особое значение для ЧБТР как банка развития", – приводится в сообщении комментарий президента банка Дмитрия Панкина. По его словам, новые школы пользуются большим спросом и будут играть важную роль в развитии человеческого капитала в Украине в течение многих лет.

"Новая школа, расположенная в UNIT.City, будет ориентирована на STEM и IT, секторы, которые будут развиваться наиболее быстро в будущем. Без сомнения, мы построим самую инновационную украинскую школу, и это усилит потенциал этой страны за счет нового поколения детей", - отметила Литвин.

По ее словам, предоставление такого кредита является подтверждением того, что опыт разработки учебных заведений и проектов является профессиональным и успешным.

"Проект строительства школы в UNIT.City станет неотъемлемым элементом экосистемы инновационного парка и расширит возможности в образовании, поиске и развитии талантов, создании новых продуктов, подходов и идей", - прокомментировал его партнер инновационного парка UNIT.City Кирилл Бондарь.

Он отметил, что в UNIT.City, который в этом году привлек кредит Европейского инвестбанка (ЕИБ) на EUR50 млн, рассматривают сотрудничество с подобными банками развития как с долгосрочными партнерами, а не просто как к источники финансирования.

ООО "Учебно-воспитательный комплекс "Новопечерская школа" было создано в 2014 году, расположена на территории жилищного комплекса "Новопечерские липки", девелопером которого, как и UNIT.City, выступало UDP бизнесмена Василия Хмельницкого – супруга Зои Литвин.

Выручка ООО в 2018 году составила 126,2 млн грн, более свежие данные пока отсутствуют. Согласно информации на сайте школы, в которой в минувшем учебном году обучалось 516 учеников и было 110 учителей, составляет эквивалент $13,75 тыс. в год для учеников 1-6 классов и $11,6 тыс. – для учеников 7-11 классов.

Согласно госреестру, учредителями школы являются Благотворительный фонд "K Fund" Хмельницкого – 70%, Литвин – 20% и "Освитория" – 10%.

Инновационный парк Unit.City официально открылся в апреле 2017 года на территории бывшего Киевского мотоциклетного завода.

UFuture – холдинговая компания, которая объединяет бизнес- и социальные проекты Хмельницкого. Имеет диверсифицированный портфель активов в сфере недвижимости, инфраструктуры, промышленности, возобновляемой энергетики, фармацевтики и IT. Стоимость активов UFuture оценивается в $550 млн. Общая капитализация бизнесов, в которые она инвестировала, превышает $1 млрд.

ЧБТР – международная организация, объединяющая 11 государств Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) со штаб-квартирой в Салониках (Греция). Доли Турции, РФ и Греции в ее капитале составляют по 16,5%, Румынии – 14%, Украины и Болгарии – по 13,5%, Азербайджана – 5%, Албании – 2%, Армении – 1%, Грузии и Молдовы – по 0,5%. Банк способствует экономическому сотрудничеству, торговле и кооперации стран Черноморского региона.

ЧБТР имеет долгосрочный рейтинг "A-" от агентства Standard&Poor’s и "A2" от агентства Moody’s.