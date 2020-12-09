Экономика

10:36 09.12.2020

Украина обсуждает с Турцией создание совместного ракетоносителя – вице-премьер Уруский

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Украина обсуждает с Турцией создание совместного ракетоносителя – вице-премьер Уруский

Украина ведет переговоры с Турцией о возможности создания совместного ракетоносителя и коммерциализации ракетной отрасли, сообщил вице-премьер, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский в интервью "Радио Свобода".

"Мы сейчас ищем серьезных партнеров, в том числе разговариваем с Турецкой Республикой, о возможности коммерциализации ракетной отрасли в плане того, чтобы создать совместно ракетоносители, чтобы можно было стартовать с территории третьих стран", – сказал он.

Вице-премьер указал, что ни украинская, ни турецкая сторона не могут предоставить соответствующее место для космодрома.

"Мы должны найти, в конце концов, свое место в международном разделении в таких высокотехнологичных отраслях, как авиация и ракетно-космическая. Мы опоздали. Ясное дело, что там уже все ушли далеко вперед. Но это не значит, что мы не можем иметь свои ниши", - отметил также Уруский.

Он уточнил, что в настоящее время Украина является участником таких международных космических проектов как "Антарес" и "Вега", однако это заказы небольшие, поэтому ведется поиск серьезных партнеров.

Говоря о сотрудничестве с Турцией, вице-премьер напомнил, что текущее сотрудничество и планы включают поставку и планируемое производство беспилотных летательных аппаратов, авиадвигателей и корветов.

По вопросу космоса, Уруский спрогнозировал принятие до конца года уже поданной в Кабинет министров концепции общегосударственной космической программы, которая предусматривает привлечение иностранных инвестиций. По его словам, планируется также создать холдинговую компанию под условным названием "Ракетно-космический центр "Пивденный", куда войдет ПО "Южмаш".

Теги: #уруский #ракетоноситель #турция #украина
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