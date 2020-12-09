"Филип Моррис" вскоре подаст заявление в международный арбитраж по делу о штрафе АМКУ в 1,2 млрд грн

Компания "Филип Моррис Украина", крупный табачный производитель, в ближайшее время подаст заявление в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров в Вашингтоне в ответ на решение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) о штрафе в 1,2 млрд грн.

"Несколько лет назад Антимонопольный комитет выдал разрешения на концентрацию компании, которая практически "проглотила" всю дистрибуцию на табачном рынке. У нас фактически не осталось выбора с кем работать. Что случилось дальше? По прошествии времени тот же Антимонопольный комитет заявил, что это мы, производители, виноваты в "установлении монополии", и выписал производителям огромный штраф", - сообщил генеральный директор компании Костас Салварас в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, еще в феврале компания подала в Министерство юстиции уведомление о нарушении государством Украина целого ряда обязательств, предусмотренных договорами о защите инвестиций. "У государства истек шестимесячный срок для мирного урегулирования спора, и мы имеем право инициировать непосредственно арбитражное разбирательство", - уточнил Салварас.

"На сегодняшний момент у нас уже готово заявление в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров в Вашингтоне. Заявление мы будем подавать в ближайшее время. Мы верим, что у нас высокие шансы на победу. Когда мы выиграем, то сможем потребовать у государства не только вернуть оплаченный нами штраф, но и компенсировать наши издержки на юристов", - заявил гендиректор "Филип Моррис Украина".

Как сообщалось, АМКУ в октябре 2019 года наложил штраф в размере 6,5 млрд грн за антиконкурентные согласованные действия на четырех табачных производителей и дистрибьютора сигарет "Тедис Украина".

Позже "Филип Моррис Украина" оплатила штраф АМКУ на общую сумму более 1,18 млрд грн во избежание начисления пени.

ЧАО "Филип Моррис Украина" совместно с ООО "Филип Моррис Сейлз энд Дистрибьюшн" являются аффилированными компаниями Philip Morris International (PMI), одного из крупнейших мировых производителей табачных изделий.

В Украине компания работает более 20 лет. Производит продукцию на фабрике в Харьковской области.

В 2016 году Украина стала седьмым рынком, на котором "Филип Моррис" запустил IQOS, действующий на основе технологии нагревания табака. Обе аффилированные компании обеспечивают работой более 1,300 тыс. чел.



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