Экономика

09:11 09.12.2020

"Филип Моррис" вскоре подаст заявление в международный арбитраж по делу о штрафе АМКУ в 1,2 млрд грн

2 мин читать
"Филип Моррис" вскоре подаст заявление в международный арбитраж по делу о штрафе АМКУ в 1,2 млрд грн

Компания "Филип Моррис Украина", крупный табачный производитель, в ближайшее время подаст заявление в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров в Вашингтоне в ответ на решение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) о штрафе в 1,2 млрд грн.

"Несколько лет назад Антимонопольный комитет выдал разрешения на концентрацию компании, которая практически "проглотила" всю дистрибуцию на табачном рынке. У нас фактически не осталось выбора с кем работать. Что случилось дальше? По прошествии времени тот же Антимонопольный комитет заявил, что это мы, производители, виноваты в "установлении монополии", и выписал производителям огромный штраф", - сообщил генеральный директор компании Костас Салварас в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, еще в феврале компания подала в Министерство юстиции уведомление о нарушении государством Украина целого ряда обязательств, предусмотренных договорами о защите инвестиций. "У государства истек шестимесячный срок для мирного урегулирования спора, и мы имеем право инициировать непосредственно арбитражное разбирательство", - уточнил Салварас.

"На сегодняшний момент у нас уже готово заявление в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров в Вашингтоне. Заявление мы будем подавать в ближайшее время. Мы верим, что у нас высокие шансы на победу. Когда мы выиграем, то сможем потребовать у государства не только вернуть оплаченный нами штраф, но и компенсировать наши издержки на юристов", - заявил гендиректор "Филип Моррис Украина".

Как сообщалось, АМКУ в октябре 2019 года наложил штраф в размере 6,5 млрд грн за антиконкурентные согласованные действия на четырех табачных производителей и дистрибьютора сигарет "Тедис Украина".

Позже "Филип Моррис Украина" оплатила штраф АМКУ на общую сумму более 1,18 млрд грн во избежание начисления пени.

ЧАО "Филип Моррис Украина" совместно с ООО "Филип Моррис Сейлз энд Дистрибьюшн" являются аффилированными компаниями Philip Morris International (PMI), одного из крупнейших мировых производителей табачных изделий.

В Украине компания работает более 20 лет. Производит продукцию на фабрике в Харьковской области.

В 2016 году Украина стала седьмым рынком, на котором "Филип Моррис" запустил IQOS, действующий на основе технологии нагревания табака. Обе аффилированные компании обеспечивают работой более 1,300 тыс. чел.


Полный текст интервью будет опубликован на главной странице сайта агентства "Интерфакс-Украина" www.interfax.com.ua

Теги: #филип_моррис #амку
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:34 04.12.2020
АМКУ требует от туроператоров отказаться от "собственных" курсов валют

АМКУ требует от туроператоров отказаться от "собственных" курсов валют

11:45 01.12.2020
АМКУ начинает сбор информации о рынке зарядки электромобилей

АМКУ начинает сбор информации о рынке зарядки электромобилей

11:30 27.11.2020
"Филип Моррис" просит президента поддержать альтернативные предложения с постепенным повышением ставок налога на ТИЭН

"Филип Моррис" просит президента поддержать альтернативные предложения с постепенным повышением ставок налога на ТИЭН

17:00 26.11.2020
АМКУ разрешил матери нардепа Ефимова купить столичный КВЦ "Парковый"

АМКУ разрешил матери нардепа Ефимова купить столичный КВЦ "Парковый"

09:45 26.11.2020
"Тедис Украина" обжалует решение апелляционного суда в деле против АМКУ

"Тедис Украина" обжалует решение апелляционного суда в деле против АМКУ

18:32 23.11.2020
Skyrizon и DCH в 4-й раз обратятся в АМКУ за разрешением на покупку "Мотор-Сичи"

Skyrizon и DCH в 4-й раз обратятся в АМКУ за разрешением на покупку "Мотор-Сичи"

14:42 23.11.2020
АМКУ разрешил Dragon Capital приобрести Finance.ua и Minfin.com.ua

АМКУ разрешил Dragon Capital приобрести Finance.ua и Minfin.com.ua

12:07 23.11.2020
Dragon Capital может приобрести Finance.ua и Minfin.com.ua

Dragon Capital может приобрести Finance.ua и Minfin.com.ua

15:04 03.11.2020
АМКУ оштрафовал Novo Nordisk и ее дистрибьюторов на 188 млн грн за цену инсулина

АМКУ оштрафовал Novo Nordisk и ее дистрибьюторов на 188 млн грн за цену инсулина

18:06 02.11.2020
АМКУ оштрафовал Ощадбанк на 1,06 млн грн за не предоставление информации в срок

АМКУ оштрафовал Ощадбанк на 1,06 млн грн за не предоставление информации в срок

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НКЦБФР допустила акции Facebook, Tesla, Netflix и Microsoft к обращению в Украине

Минэкономики оценивает падение ВВП за 10-мес.-2020 в 5,2% и ожидает спад на 5% ВВП по итогам года

Международные резервы Украины по итогам ноября остались на уровне $26,1 млрд – НБУ

Тергромады впервые приобрели ОВГЗ – НБУ

Вывод 6 предприятий авиаотрасли из "Укроборонпрома" остро необходим – вице-премьер Уруский

ПОСЛЕДНЕЕ

Uber продает подразделение, занимающееся разработкой летающих такси

НКЦБФР допустила акции Facebook, Tesla, Netflix и Microsoft к обращению в Украине

Ощадбанк рассматривает возможность продажи NPL на голландских аукционах

Евросоюз поддерживает Украину на пути к трансформаци угольных регионов – представитель ЕС

Курс гривни на межбанке во вторник ослабился до 28,15 грн/$1

Украина подготовит Концепцию развития водородной энергетики, рассчитывает на сотрудничество с Германией – Шмыгаль

ДТЭК подписал меморандум с Минобразования для поиска инновационных идей среди студентов ВУЗов

Wizz Air планирует в декабре возобновить рейсы из Киева, Львова и Харькова в 10 стран

"Укрпошта" планирует построить 8 сортировочных хабов в рамках модернизации логистической сети

"Большое строительство" стало крупнейшим антикризисным инструментом в 2020 году - Ukraine Economic Outlook

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА