Евросоюз поддерживает Украину на пути к трансформаци угольных регионов – представитель ЕС

Европейский Союз готов помогать Украине в проведении трансформации угольных регионов, сообщил министр-советник Представительства ЕС в Украине Торстен Воллерт.

"Готовы со стороны ЕС помогать на этом старте вместе со странами-членами ЕС – Германией, Польшей. Будем сопровождать Украину в этом", – сказал он в ходе Первого немецко-украинского энергетического дня во вторник.

"Будем стараться, чтобы структурные изменения угольных регионов включались в европейский "зеленый" курс. Поскольку такая трансформация является важной темой не только для украинско-немецкого партнерства, но и важным компонентом "зеленого" курса", – разъяснил Воллерт.

По его словам, в рамках помощи Украине Еврокомиссия в ближайшее время, в частности, планирует выступить "с инициативой поддержки для угольных регионов Украины и Западных Балкан", заключавшейся в экспертизе проектов трансформации.

"Цель этого – чтобы регион мог получить определенную экспертизу и на ее основе выполнять определенные пилотные проекты", – сказал представитель ЕС, уточнив: "Это совместная инициатива Еврокомиссии, Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития и польских партнеров".

Воллерт отметил, что надеется уже вскоре увидеть начало реализации первых проектов по трансформации.

Как сообщалось со ссылкой на первого заместителя министра энергетики Украины Ольгу Буславец, согласно проекту Концепции трансформации угольной отрасли, все убыточные шахты страны будут закрыты в течение 10 лет. Кроме того, в ближайшие годы будет минимизировано дотирование угольных предприятий из бюджета.