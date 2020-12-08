Экономика

18:34 08.12.2020

Курс гривни на межбанке во вторник ослабился до 28,15 грн/$1

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Курс гривни на межбанке во вторник ослабился до 28,15 грн/$1

Курс гривни на межбанковском валютном рынке во вторник ослабился до 28,150 грн/$1 с 28,120 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их данным, котировки нацвалюты на закрытии торгов составили 28,14-28,16 грн/$1.

Согласно данным Нацбанка Украины (НБУ), справочный курс гривни на межбанке во вторник укрепился до 28,08 грн/$1 с 28,26 грн/$1 в понедельник.

Регулятор укрепил курс нацвалюты на 9 декабря – до 28,0828 грн/$1 с 28,2394 грн/$1 накануне.

Теги: #курс #гривня
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