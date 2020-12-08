Украина подготовит Концепцию развития водородной энергетики, рассчитывает на сотрудничество с Германией – Шмыгаль

Кабинет министров Украины при поддержке Европейской экономической комиссии ООН работает над дорожной картой развития внутреннего водородного рынка, следующим шагом станет подготовка Концепции водородной энергетики и законодательства, которое необходимо будет принять для его запуска, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

"Развитие водородной энергетики является приоритетом для Украины (…) Это возможность использовать существующий потенциал зеленой энергетики и привлечь инвестиции в развитие зеленой экономики", – сказал он при открытии Первого немецко-украинского энергетического дня во вторник.

По его словам, развитие водородной энергетики в Украине неоднократно обсуждалось с руководством Федеративной Республики Германия и Европейского Союза, и Украина, учитывая значительный потенциал и инфраструктуру для производства и транспортировки "зеленого" водорода, стремится стать партнером ЕС в этом направлении.

Премьер отметил, что рассчитывает на сотрудничество с Германией в определении приоритетов развития водородной энергетики и реализации пилотных проектов.

В то же время посол ФРГ в Украине Анка Фельдгузен выразила мнение, что без развития возобновляемых источников энергии невозможно говорить о развитии водородной энергетики и экономики, обратив внимание на существующие проблемы с выплатами инвесторам в ВИЭ по зеленому тарифу.

"Не хотелось бы, чтобы Украина из-за этой истории потеряла привлекательность для иностранных инвесторов", – сказала она, отметив, что была среди тех послов 11 стран, которые подписали письмо к премьер-министру Шмыгалю с просьбой разрешить проблемы неплатежей в секторе ВИЭ.

Как сообщалось, послы более 10 иностранных государств в Украине, чей бизнес инвестировал в украинский сектор возобновляемой энергетики около EUR2 млрд, призвали премьер-министра Дениса Шмыгаля обеспечить полное погашение долгов перед ними по "зеленому" тарифу, в частности путем прямых выплат из бюджета и выпуска ОВГЗ.