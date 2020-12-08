Экономика

16:15 08.12.2020

ДТЭК подписал меморандум с Минобразования для поиска инновационных идей среди студентов ВУЗов

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ДТЭК подписал меморандум с Минобразования для поиска инновационных идей среди студентов ВУЗов

Innovation DTEK (дирекция по инновациям холдинга ДТЭК) подписал меморандум о сотрудничестве с Министерством образования и науки Украины, предусматривающий сбор инновационных идей и решений среди студентов ВУЗов.

Как сообщили в пресс-службе холдинга, соответствующий документ подписали директор по инновациям ДТЭК Эмануэле Вольпе и первый заместитель министра образования и науки Украины Николай Кизим.

"Коллеги из министерства распространят инновационные запросы ДТЭК по всем учебным заведениям. Если компания заинтересуется идеей или технологией студента, то готова дорабатывать ее совместно с автором, делиться своей экспертизой и запустить пилот в условиях работы реального бизнеса", – сказал Вольпе.

По словам первого замминистра образования и науки Николая Кизима, данное соглашение поможет привлечь студентов, аспирантов, докторантов и преподавателей высших учебных заведений к поиску и реализации инновационных идей и технологий при решении вопросов безопасности, эффективности бизнеса и экологичности производств.

Меморандум также предусматривает проведение образовательных мероприятий для студентов, аспирантов, докторантов и преподавателей высших учебных заведений, оказание консультативной помощи по вопросам, которые имеют общий интерес, обмен опытом сотрудничества со студентами, стартап-командами, экспертами от бизнеса.

Как сообщалось, Innovation DTEK в конце июня запустил платформу по поиску и сбору инновационных идей для компаний. С ее помощью компания ищет инновационные идеи направленные, в частности, на повышение уровня безопасности, эффективности бизнеса и экологичности производств.

Теги: #минобразования #дтэк #меморандум
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