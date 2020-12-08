Экономика

15:57 08.12.2020

"Укрпошта" планирует построить 8 сортировочных хабов в рамках модернизации логистической сети

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"Укрпошта" планирует построить 8 сортировочных хабов в рамках модернизации логистической сети

АО "Укрпошта" планирует запустить проект глобальной модернизации логистической сети в 2021 году, предусматривающий строительство восьми сортировочных распределительных хабов и 62 депо в регионах Украины.

"Укрпошта" планирует видоизменять свою сеть – это будет глобальная модернизация. Мы планируем, что у нас появится восемь новых хабов по Украине, это будут региональные центры, и более 60 депо. (…) Очень хочется, чтобы в следующем году был физический старт этого проекта", – рассказал руководитель проектов строительства АО "Укрпошта" Игорь Суходубовский в ходе онлайн-конференции "Рынок складской недвижимости: новые форматы и эффективные решения для инвесторов" во вторник.

По его словам, общая площадь логистических объектов составит около 600 тыс. кв. м. Логистическая сеть будет включать хабы в Киеве (на левом и правом берегу), во Львове, Харькове, Днепре, Хмельницком, Одессе и в Покровске и 62 депо в регионах.

Объекты будут строиться по модели B2S (Built-2-Suit), где инвесторы выступят заказчиком строительства на собственном земельном участке, а "Укрпошта" – долгосрочным арендатором.

"На первом этапе проекта планируется строительство четырех хабов и одного депо в Ивано-Франковске", – сообщил Суходубовский, отметив, что конкурс будет объявлен в ближайшее время.

Согласно проекту, площадь логистического хаба составит около 24 тыс. кв. м, ориентировочная площадь необходимого земельного участка, минимум, 7,5 га. Хабы будут совмещать функции сортировочного центра и автобазы – на территории предусматривается размещение 88 парковочных мест для фур (20 тонн) и 90 мест для малотоннажного транспорта (5 тонн).

Проект депо также предусматривает размещение автобазы с расчетом на район обслуживания. Ориентировочная площадь участка под депо составляет 2,1 га, площадь помещений – 5,3 тыс. кв. м.

"Технологии, которые мы планируем там применять, будут направлены на гармонизированные стандарты с нашими европейскими, американскими коллегами. Соответственно, мы будем стремиться к выдержке стандартов LEED и BREEAM и их требованиям", – подчеркнул спикер.

Проект строительства, в частности, предусматривает практически полный отказ от использования древесины. Кроме того, планируется использование минераловатных утеплителей и энергосберегающих технологий для производственных и бытовых помещений.

Как сообщалось, в октябре-2020 Кабинет министров Украины одобрил привлечение EUR63 млн от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на реализацию проектов АО "Укрпошта" – "Логистическая сеть" и "Сельское отделение, в рамках которых планируется построить три автоматизированных сортировочных центра и запустить до 1,9 тыс. передвижных отделений. Строительство сортировочной инфраструктуры софинансирует также Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) кредитом в размере EUR30 млн.

Теги: #укрпошта #хаб #логистика
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