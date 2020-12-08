Экономика

13:37 08.12.2020

Компания Honda хочет увеличить присутствие в Украине - посол

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Компания Honda хочет увеличить присутствие в Украине - посол

Японская компания Honda хочет увеличить присутствие на рынке Украины, сообщил украинский посол в Японии Сергей Корсунский.

"Сегодня в посольстве состоялась встреча с представителями Honda. Стремятся увеличить присутствие на рынке Украины. Наш совет - поддержка либерализации двусторонней торговли, расширение дилерской сети, инвестиции в производство конечной продукции, привлечение украинских ИТ-компаний для создания программного обеспечения автомобилей и мотоциклов", - написал Корсунский на странице в Facebook во вторник.

Он также отметил, что в посольстве посоветовали представителям компании обратить внимание на регионы Украины, где существует высокая культура производства именно в области машиностроения.

Теги: #планы #украина #honda
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