Экономика

13:10 08.12.2020

Украина собрала 63,5 млн тонн зерновых с 99% прогнозных площадей

2 мин читать
Украина собрала 63,5 млн тонн зерновых с 99% прогнозных площадей

Украинские сельхозпроизводители по состоянию на 7 декабря собрали 81,9 млн тонн основных культур с площади 24 млн га, в частности, намолочено 63,5 млн тонн зерновых и зернобобовых культур с площади около 15,1 млн га (99% прогноза).

Согласно сообщению на сайте Минэкономики, в срезе культур собрано: кукурузы – 27,9 млн тонн с площади 5,2 млн га (96%), сои – 2,8 млн тонн с 1,3 млн га (99%).

Практические завершена уборка сахарной свеклы – 9,1 млн тонн с площади 215,5 тыс. га.

Как сообщалось, Минэкономики прогнозирует урожай зерновых в 2020 году на уровне 65 млн тонн. Из ранних зерновых уже намолочено: пшеницы - 25,1 млн тонн с площади 6,6 млн га; ячменя - 7,8 млн тонн с 2,4 млн га; гороха - 516,2 тыс. тонн с 238 тыс. га; рапса - 2,56 млн га с 1,1 млн га.

Аграрии также завершили уборку таких культур как подсолнечник - намолочено 13,1 млн тонн с 6,4 млн га, просо – 243,7 тыс. тонн с 150,3 тыс. га и гречиха – 105,6 тыс. тонн с 78,4 тыс. га.

По данным Государственной службы статистики, Украина в 2019 году собрала 75,1 млн тонн зерновых и зернобобовых (в 2018-м - 70,1 млн тонн), из которых 35,9 млн тонн – кукуруза (35,8 млн тонн годом ранее), 28,3 млн тонн – пшеница (24,6 млн тонн).

Урожай подсолнечника в 2019 году составил 15,25 млн тонн против 14,17 млн тонн в 2018 году.

Теги: #зерновые #урожай
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:01 20.10.2020
Украина собрала 80% урожая зерновых, или 47,4 млн тонн

Украина собрала 80% урожая зерновых, или 47,4 млн тонн

20:53 13.10.2020
Украина собрала 76% урожая зерновых, засеяла озимыми 62% к прогнозу

Украина собрала 76% урожая зерновых, засеяла озимыми 62% к прогнозу

01:30 28.09.2020
В Тернопольской области спасатели ликвидировали пожар сушки для зернових культур

В Тернопольской области спасатели ликвидировали пожар сушки для зернових культур

15:20 22.09.2020
Глава Минэкономики считает маловероятным дальнейшее ухудшение прогноза урожая зерновых в Украине

Глава Минэкономики считает маловероятным дальнейшее ухудшение прогноза урожая зерновых в Украине

14:51 03.09.2020
Нацбанк Украины сохраняет прогноз урожая зерновых в 2020г 72 млн тонн

Нацбанк Украины сохраняет прогноз урожая зерновых в 2020г 72 млн тонн

00:16 28.08.2020
Зеленский: Украине нужны новые системы полива и страхования урожая в рамках долгосрочной стратегии реагирования на изменения климата

Зеленский: Украине нужны новые системы полива и страхования урожая в рамках долгосрочной стратегии реагирования на изменения климата

11:10 19.08.2020
Украина с начала нового сезона экспортировала 5,1 млн тонн зерновых

Украина с начала нового сезона экспортировала 5,1 млн тонн зерновых

20:26 07.07.2020
Украина в 2019/2020 МГ экспортировала рекордные 57 млн тонн зерновых

Украина в 2019/2020 МГ экспортировала рекордные 57 млн тонн зерновых

15:30 16.06.2020
Минэкономики прогнозирует в 2020г более 68 млн тонн зерновых в Украине

Минэкономики прогнозирует в 2020г более 68 млн тонн зерновых в Украине

16:17 13.05.2020
Реалистичный сценарий предусматривает урожай зерновых в Украине в 2020г на уровне 65-68 млн тонн - Петрашко

Реалистичный сценарий предусматривает урожай зерновых в Украине в 2020г на уровне 65-68 млн тонн - Петрашко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Минэкономики оценивает падение ВВП за 10-мес.-2020 в 5,2% и ожидает спад на 5% ВВП по итогам года

Международные резервы Украины по итогам ноября остались на уровне $26,1 млрд – НБУ

Тергромады впервые приобрели ОВГЗ – НБУ

Вывод 6 предприятий авиаотрасли из "Укроборонпрома" остро необходим – вице-премьер Уруский

Хомутынник продал 19,97% нефтегазовой компании JKX Шниру

ПОСЛЕДНЕЕ

Компания Honda хочет увеличить присутствие в Украине - посол

МАУ планирует уволить 140 пилотов из-за пандемии

НБУ надеется передать в Раду три основных небанковских законопроекта еще в 2020

Рожкова: Качество активов - одна из основных проблем страхового рынка non-life Украины

Спад ВВП Украины в I кв.-2021 может составить 3%, но за весь 2021 год прогнозируется рост 4,6% - министр экономики

Всемирный экономический форум пройдет в Сингапуре в мае 2021

Uber продала бизнес в сфере беспилотного вождения, разместит облигации

Минэнерго предложит Кабмину снизить гарантийное обеспечение для участия в конкурсах на генерирующую мощность и упростить их условия

Объем выданных кредитов по программе "5-7-9%" достиг 14,67 млрд грн - Минфин

Нефть увеличила потери на новостях о новых локдаунах, Brent - $48,71 за баррель

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА