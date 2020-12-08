МАУ планирует уволить 140 пилотов из-за пандемии

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой поддержать ее, поручив Кабмину разработку программы действий по предоставлению МАУ возвратной финпомощи (займа или стабкредита) с целью выплаты зарплат.

Как отмечается в открытом письме МАУ, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина", в авиакомпании просят поручить Мининфраструктуры и Минфину провести переговоры по рассрочке задолженности МАУ перед госпредприятиями "Международный аэропорт "Борисполь" и "Украэрорух".

"Мы не просим никаких преференций или нерыночных инструментов. МАУ, как и другие авиаперевозчики Украины, требует немедленных мероприятий по господдержке, что позволит выжить до момента восстановления спроса и возможностей для осуществления авиаперевозок", - говорится в документе.

МАУ подчеркивает, что все запросы авиакомпании государство в лице профильного министерства направляет исключительно ее акционерам, хотя решение остановить деятельность авиакомпаний в связи с пандемией принимали не акционеры, а именно госинституции.

"В МАУ готовится проект очередного увольнения сотрудников, которое коснется как минимум 140 пилотов. Кроме того, вследствие невозможности прохождения периодической тренажерной подготовки летным персоналом (в Украине нет ни одного достойного авиатренажера) и отсутствия необходимого количества выполненных рейсов большая часть высококлассного летного персонала авиакомпании находится под угрозой потери прав на выполнение полетов", - подчеркивают в авиакомпании.

В МАУ отмечают, что для Украины это будет означать не только потерю высококвалифицированных специалистов, но и потерю международного потенциала авиационного государства.

В МАУ также напомнили, что авиакомпания входит в 30 крупнейших компаний Украины и в 2019 году уплатила 609,9 млн грн в госбюджет. Также в авиакомпании напомнили, что именно их самолет был сбит в Тегеране в январе этого года.

Как сообщалось, ранее авиакомпания "МАУ" просила у правительства Украины стабкредит в $50 млн в госбанке под 5-6% млн для поддержания финансовой стабильности компании.

"И мы не говорим, что это должно быть исключительно для авиакомпании "МАУ". Я считаю, что это одна из моделей предотвращения экономического кризиса в стране – обеспечить бизнес стабилизационными кредитами с определенными целевыми назначениями", - заявил в интервью "Интерфакс-Украина" в начале апреля президент "МАУ" Евгений Дыхне.