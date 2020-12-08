Рожкова: Качество активов - одна из основных проблем страхового рынка non-life Украины

Одна из основных проблем страхового рынка non-life Украины - это качество активов, которые нужны компаниям, чтобы вовремя осуществлять страховые выплаты и покрывать потенциальные будущие риски, сообщила в интервью агентству "Интерфакс-Украина" первый заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова.

"При оценке мы разделили страховщиков на четыре группы по их размеру, а также в зависимости от уровня выполнения нормативов определили их зоны рисков: "зеленая", "серо-зеленая", "оранжевая" и "красная" зона", – сообщила она.

По ее словам, в рисковом страховании 11 самых крупных страховщиков (первая группа общественной важности) занимают 53% рынка, практически все находятся в "зеленой" зоне. Это компании с хорошим качеством активов: депозитами и ОВГЗ. Во 2-й группе общественной важности 15 компаний - занимают еще 17% рынка. "Качество их активов, как говорится, "будем посмотреть". Получается, что 70% этого рынка приходится на 26 компаний, активы которых относительно приемлемы. Рынок очень концентрированный, - подчеркнула первый замглавы НБУ.

Она также сообщила, что 66 компаний из третьей группы занимают 27% рынка. У них есть какие-то приемлемые активы, но их явно недостаточно. В их активах большая доля прав требований к перестраховщикам, недвижимость, в том числе земля, которая по большей части была совсем недавно переоценена на существенные суммы. "Эти операции мы сейчас проверяем. Принятие этих активов мы хотим урегулировать", - подчеркнула она.

И наибольшая по количеству (77 компаний) – четвертая группа общественной важности. Их доля – менее 2%, поэтому сейчас они практически не несут никаких рисков для рынка, поясняет Рожкова. По структуре активов они напоминают "латифундистов". Вложения преимущественно в землю и недвижимость. Остальные компании либо "спящие", либо не подают отчетность.

На лайфовом рынке 96% рынка – это 7 компаний из первой группы общественной важности. Качество их активов приемлемое.

Говоря о том, на что НБУ будет обращать в следующем году внимание при проверке страховщиков, она ответила, что регулятор планирует провести при помощи аудиторов "солвенси ревью" - другими словами, оценку качества активов и правильности расчета страховых резервов. "Будем точечно требовать первичные документы по состоянию на 1 января 2021 года и перепроверять с аудиторским отчетом. У нас есть вопросы к некоторым аудиторам, которые проверяют страховой сектор", – пояснила первый замглавы НБУ.

"Мы видим, что есть абсолютно неизвестные аудиторские компании, которые обслуживают едва ли не треть страхового рынка. Ми не имеем права вести реестр аудиторов и вычеркивать из него компании. Поэтому будем действовать иначе. Проведем ревью, а сомнительные моменты проверят наши специалисты. Если будут расхождения с аудиторским отчетом, отправим документы в совет по надзору за аудиторской деятельностью. Вся информация обязательно будет публичной. В итоге мы хотим получить не "среднюю температуру", а реальную картину, у кого какая ситуация", - подчеркнула она.



Полностью интервью с первым замглавы НБУ Екатериной Рожковой будет опубликовано на сайте агентства "Интерфакс-Украина" www.interfax.com.ua