Спад ВВП Украины в I кв.-2021 может составить 3%, но за весь 2021 год прогнозируется рост 4,6% - министр экономики

Спад ВВП Украины в первом квартале 2021 года может составить 3%, но за весь 2021 год прогнозируется рост 4,6%, сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

"Мы ожидаем роста 4,6% ВВП (в 2021 году - ИФ). Многие говорят, что это высокий показатель, которого многие годы не было. Но мы считаем, что этого можно достичь", - сказал министр в ходе онлайн-форума Ukrainian Investment Roadshow.

Он уточнил, что экономика вернется к положительному тренду во второй половине 2021 года.

"Негативный эффект пандемии возымеет большое влияние в начале следующего года... Очевидно, ВВП может упасть на 3% в первый квартал следующего года", - пояснил Петрашко.

Однако программы поддержки бизнеса, льготных кредитов позволят смягчить влияние пандемии, полагает министр.