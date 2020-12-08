Экономика

09:48 08.12.2020

Uber продала бизнес в сфере беспилотного вождения, разместит облигации

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Uber продала бизнес в сфере беспилотного вождения, разместит облигации

Американская Uber Technologies Inc., предоставляющая услуги по заказу такси и доставке еды, продала подразделение по разработке технологий беспилотного вождения своему конкуренту в Кремниевой долине Aurora Innovation Inc.

В рамках сделки стоимость Advanced Technologies Group (ATG) оценивается в $4 млрд, тогда как в 2019 году бизнес был оценен в $7,25 млрд в ходе раунда привлечения финансирования от консорциума инвесторов, включая Toyota Motor Corp. и SoftBank Group Corp, сообщают западные СМИ.

Uber сообщила, что подразделение ATG в совокупности с другими технологическими программами принесло ей убыток в размере $104 млн в третьем квартале при выручке в $25 млн.

Uber также инвестирует в Aurora $400 млн и получит в ней 26%, говорится в сообщении компаний. При этом глава Uber Дара Хосровшахи войдет в состав совета директоров Aurora.

После приобретения ATG и инвестиций Uber стоимость Aurora будет составлять около $10 млрд, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленный источник. В 2019 году стоимость компании составляла $2,5 млрд.

ATG сотрудничает с Toyota Motor Corp. и Volvo Cars, которые тестируют ее технологию беспилотного вождения на своих автомобилях.

Uber также отдельно сообщила о намерении разместить конвертируемые облигации с преимущественным правом требования и погашением в 2025 году в объеме $1,0 млрд в рамках частного раунда размещения ценных бумаг для квалифицированных институционных инвесторов.

Компания также намерена предложить покупателям опцион на приобретение дополнительного объема облигаций на $150 млн.

Uber собирается использовать поступления от облигаций для пополнения оборотного капитала и других общих корпоративных целей, которые могут включать приобретения или стратегические сделки, говорится в сообщении компании.

Акции Uber в ходе дополнительных торгов в Нью-Йорке в понедельник потеряли 0,2%.

Теги: #вождение #продажа #uber
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