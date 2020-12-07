Минэнерго предложит Кабмину снизить гарантийное обеспечение для участия в конкурсах на генерирующую мощность и упростить их условия

Министерство энергетики предложит правительству снизить размер гарантийного обеспечения участия в конкурсе на строительство генерирующей мощности и выполнение мероприятий по управлению спросом (строительство новой и реконструкция действующей генмощности, продление сроков эксплуатации энергоблоков АЭС), а также упростить условия участия в нем.

"В ближайшее время вынесем изменения на утверждение правительству, а уже в следующем году ожидаем проведения первых конкурсов", – отметила первый замминистра энергетики Ольга Буславец, слова которой цитируются в релизе министерства в понедельник вечером.

Согласно презентации, приведенной в сообщении, Минэнерго предлагает снизить объем гарантийного обеспечения для участия в конкурсе, составляющего 10 тысяч евро за 1 МВт мощности, заявленной участником конкурса, согласно постановлению Кабмина №677 от 10 июля 2019 года, к которому предлагаются изменения. При этом уровень предлагаемого снижения не разглашается.

В то же время инвесторам должны быть предоставлены дополнительные гарантии включения в тариф системного оператора надбавки для обеспечения своевременной оплаты развития генерирующих мощностей.

Согласно предложениям Минэнерго, победитель конкурса будет определяться по гибкой бальной системе оценки конкурсных предложений.

Также предлагается сократить сроки проведения конкурса и снизить требования к подготовке конкурсных предложений.

По расчетам Минэнерго, правительство может уже до конца года утвердить предложенные изменения, чтобы не позднее февраля следующего года подготовить и принять распоряжение о проведении первого конкурса на строительство высокоманевренной генерации. По оценкам министерства, они должны состоятся на протяжении 2021 года.

Как сообщалось, в конце ноября первый замминистра энергетики Ольга Буславец отмечала, что министерство готовится представить на утверждение Кабинета министров доработанный порядок проведения конкурсов на строительство генерирующей мощности, что позволит разблокировать в Украине процесс сооружения новых современных мощностей в целях регулирования энергосистемы.

Как сообщила Буславец, новая генерация позволит обеспечить стабильную работу украинской энергосистемы, возможность эффективной интеграции в нее возобновляемых источников (ВИЭ), а также техническую синхронизацию объединенной энергосистемы Украины (ОЭС) с европейской ENTSO-E в рамках интеграционного проекта.

Кроме того, внедрение новых высокоманевренных мощностей обеспечит работу на максимальной мощности атомных электростанций, которые производят более половины электроэнергии в Украине.

Согласно целевому сценарию проекта Отчета по оценке соответствия (достаточности) генерирующих мощностей НЭК "Укрэнерго", в Украине уже к концу 2021 года необходимо ввести в эксплуатацию не менее 2 ГВт высокоманевренных мощностей (что позволит эффективно интегрировать в энергосистему объекты альтернативной генерации), а также не менее 0,5 ГВт систем аккумулирования электроэнергии – для поддержания и возобновления частоты при условии привлечения ВИЭ к регулированию нагрузки в сети.