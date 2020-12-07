Нефть увеличила потери на новостях о новых локдаунах, Brent - $48,71 за баррель

Снижение цены на нефть эталонных марок в понедельник усилилось на фоне ужесточения локдаунов в некоторых странах.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:54 КСК в понедельник составляет $48,71 за баррель, что на $0,53 (1,08%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $45,71 за баррель, что на $0,55 (1,19%) ниже уровня предыдущих торгов.

Власти Баварии в воскресенье объявили об ужесточении карантинных мер в регионе до начала января. Тем временем в Калифорнии в ночь с воскресенья на понедельник вступил в силу режим "оставаться дома", который касается 85% жителей штата.

За минувшую неделю Brent подорожала на 2,1%, WTI - на 1,6%.

Поддержку рынку на прошлой неделе оказали итоги встречи представителей стран ОПЕК+, а также сигналы того, что США могут в скором времени принять очередной пакет мер поддержки экономики.

Китайский импорт нефти в ноябре вырос на 10,1% по сравнению с предыдущим месяцем, до 11,08 млн б/с, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР (ГТУ). В то же время, в годовом выражении нефтяной импорт сократился на 0,8%.

Аналитики Saxo Bank прогнозируют, что нефть марки Brent в ближайшее время может подорожать до $50 за баррель, "так как в Азии спрос уже сейчас высок, а рассеивание коронавирусных туч позволит присоединиться и другим".

"Насколько она поднимется в ближайшее время - зависит от того, как Европа и особенно США будут справляться со второй волной пандемии, пока еще не поставленной под контроль", - отмечает глава отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Хансен.

Аналитики Julius Baer, в свою очередь, повысили прогноз по нефтяным котировкам на следующие три месяца до $52,5 за баррель.

"Как фундаментальные факторы, так и рыночные настроения должны способствовать росту котировок нефти. Мы сохраняем конструктивную позицию и пересматриваем краткосрочный прогноз в сторону повышения", - отметил главный макроэкономист и руководитель направления перспективных исследований Next Generation Julius Baer Норберт Рюкер.

Эксперт подчеркнул, что "мировое потребление нефти превышает 95% от докризисных уровней, при этом положительная динамика в Азии компенсирует временный спад в Европе".