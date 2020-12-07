Минэкономики оценивает падение ВВП за 10-мес.-2020 в 5,2% и ожидает спад на 5% ВВП по итогам года

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства оценивает падение ВВП за январь-октябрь 2020 года в 5,2%, однако по итогам этого года ВВП упадет на 5%, сообщил глава министерства Игорь Петрашко.

"Мы думаем, что в 2020 году ВВП упадет на 5%, хотя ранее мы закладывали 4,8% ВВП", - сказал Петрашко в ходе онлайн-форума Ukrainian Investment Roadshow в понедельник.

Он уточнил, что на макроэкономические значения помимо пандемии будет влиять также ситуация в сельском хозяйстве.