"Нова Пошта Глобал" создала хаб для международных отправлений во Львове и запустила грузовые рейсы из США и Китая во львовский аэропорт им. Д. Галицкого

"Нова Пошта Глобал", входящая в группу компаний "Нова Пошта" создала дополнительный хаб для международных отправлений во Львове: запустила чартерные рейсы во львовский аэропорт и открыла вторую центральную сортировочную станцию (ЦСС).

Как отмечается в сообщении компании "Нова Пошта" в понедельник, первый чартер из США прилетел во Львов в начале декабря. На его борту находилось более 15 тыс. отправлений сервиса NP Shopping общим весом более 30 тонн. Рейсы из Штатов "Нова Пошта Глобал" планирует выполнять регулярно, два раза в неделю: один рейс - во Львов и один в Киев.

Кроме того, как во Львов, так и в Киев компания планирует выполнять чартерные рейсы из Китая. В частности, 6 декабря в международный аэропорт "Борисполь" уже прибыл рейс с отправлениями из китайского интернет-магазина AliExpress, на борту которого находилось 60 тыс. посылок общим весом 20 тонн.

"Вскоре ожидаем прибытия еще двух рейсов, которые доставят еще около 20 тонн груза", - отметили в компании.

Ранее авиарейсы компании с международными отправлениями прибывали только в аэропорт "Борисполь", а проходили таможенное оформление и сортировались на ЦСС в Киеве.

С начала этого года "Нова Пошта Глобал" более чем вдвое увеличила объемы, доставив 5,7 млн отправлений - такой рост приводил к дополнительной нагрузке на сортировочную станцию.

"Для того, чтобы сохранить скорость доставки при увеличении объемов посылок, мы решили переориентировать часть логистических потоков ближе к западной границе. Запустив чартерные рейсы и открыв новую ЦСС во Львове, мы фактически получили второй хаб для отправлений в/из Украины. В результате выигрывают наши клиенты: они смогут еще быстрее получать свои отправления из-за рубежа", - сообщил СЕО "Нова Пошта Глобал" Юрий Беневитский.

Новая ЦСС начала свою работу в ноябре, она расположена на территории Львовского инновационного терминала "Нова Пошта" и способна обрабатывать до 30 тыс. отправлений в сутки.

На сортировочной станции происходит таможенное оформление международных отправлений, как на импорт, так и на экспорт.

Основанная в 2001 году ГК "Нова Пошта" является лидером на рынке экспресс-доставки в Украине. Сеть компании состоит из около 7 тыс. отделений по всей стране.

"Нова Пошта" предоставляет клиентам полный спектр логистических и связанных с ними услуг. В группу входят украинские и зарубежные компании, в том числе "Нова Пошта", "НП Логистик", "Пост Финанс" (система Forpost) и "Нова Пошта Глобал".