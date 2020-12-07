Экономика

14:18 07.12.2020

Прирост продаж по итогам "черной пятницы" в сетях MOYO и JYSK в Украине превысил показатели 2019г

2 мин читать
Прирост продаж по итогам "черной пятницы" в сетях MOYO и JYSK в Украине превысил показатели 2019г

Сеть техники и электроники MOYO увеличила продажи вдвое по итогам распродажи в рамках "черной пятницы", сеть магазинов мебели и товаров для дома JYSK зафиксировала рост продаж по итогам ноября на 10% по сравнению с прошлогодними показателями.

Согласно пресс-релизу JYSK, в этом году сеть продлила действие "черной пятницы" в Украине до восьми дней с перерывом на выходные. За это время магазины сети посетило более 350 тыс. покупателей.

"Чтобы адаптироваться к новому графику работы магазинов, мы приняли решение о продлении действия акционных предложений (…) Результаты такого решения говорят сами за себя, так как прирост продаж магазинов JYSK в ноябре вырос более чем на 10% по сравниваемым магазинам в сравнении с прошлым годом", – цитируется в релизе исполнительный директор JYSK в Украине Евгений Иваница.

Количество посещений онлайн-магазина сети за время проведения распродажи составило более 1,5 млн при конверсии в 3%. При этом число обработанных онлайн-заказов составило более 20 тыс.

Среди популярных в "черную пятницу" товаров компания называет мебель, подушки, одеяла и декор, в том числе новогодний.

Как сообщает пресс-служба MOYO, компания расширила сеть до 36 магазинов в Украине, открыв к "черной пятнице" четыре торговые токи в Киеве и одну во Львове. Компания также продлила срок действия распродажи до недели. Кроме того, один из магазинов в столице работал круглосуточно.

"Мы сравнили результаты первого дня скидок Black Friday 2020 и 2019 и заметили, что в этом году почти втрое возросло количество заказов, а их сумма – более чем в четыре раза. В целом мы довольны результатами "черно-пятничной недели" и киберпонедельника: количество заказов и их сумма вдвое превысили рекорд 2019 года", – цитируется в сообщении генеральный директор MOYO Валентин Ивакин.

Популярностью во время распродажи пользовались ноутбуки, игровая консоль PlayStation 5, смартфоны, телевизоры, бытовая техника, детские товары. Кроме того, резко выросли продажи интерактивных гирлянд.

Сеть JYSK начала развиваться в Украине в 2004 году. По состоянию на декабрь 2020 года сеть представлена 71 магазинами, а также интернет-магазином. На международном рынке сеть JYSK насчитывает более 2,9 тыс. магазинов в 51 стране, преимущественно в Европе.

Первый магазин сети MOYO был открыт в Украине в 2009 году. На декабрь-2020 сеть насчитывает 36 торговых точек.

Теги: #черная_пятница #продажи
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:14 04.12.2020
В Украине продажи в "черную пятницу"-2020 оказались хуже прошлогодних - банкиры

В Украине продажи в "черную пятницу"-2020 оказались хуже прошлогодних - банкиры

19:27 03.12.2020
Отечественные фармпроизводители по итогам-2020 могут сохранить объемы продаж 2019 года в денежном выражении – президент АПЛУ

Отечественные фармпроизводители по итогам-2020 могут сохранить объемы продаж 2019 года в денежном выражении – президент АПЛУ

19:58 30.11.2020
Интерфакс-Украина и компания DnB открыли вакансию менеджера по маркетингу и продажам

Интерфакс-Украина и компания DnB открыли вакансию менеджера по маркетингу и продажам

17:55 26.11.2020
ГК "Алло" создает почтового оператора в Украине

ГК "Алло" создает почтового оператора в Украине

10:48 25.11.2020
"Черная пятница" на Rozetka показала рекорды продаж - основатель компании

"Черная пятница" на Rozetka показала рекорды продаж - основатель компании

12:14 27.10.2020
Фармкомпания "Тева" в Украине в III кв. увеличила продажи антибиотика азитромицин на 5% в денежном выражении

Фармкомпания "Тева" в Украине в III кв. увеличила продажи антибиотика азитромицин на 5% в денежном выражении

17:34 16.10.2020
Украина в 2020г стала лидером по росту e-commerce в Восточной Европе - Euromonitor International

Украина в 2020г стала лидером по росту e-commerce в Восточной Европе - Euromonitor International

09:27 02.10.2020
General Motors сократила продажи в США на 10% в III кв

General Motors сократила продажи в США на 10% в III кв

18:37 08.09.2020
Участники рынка продаж б/у авто из США создают ассоциацию для участия в законодательных изменениях

Участники рынка продаж б/у авто из США создают ассоциацию для участия в законодательных изменениях

10:02 21.08.2020
Розничные продажи в Великобритании в июле выросли на 3,6%, сильнее прогнозов

Розничные продажи в Великобритании в июле выросли на 3,6%, сильнее прогнозов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Международные резервы Украины по итогам ноября остались на уровне $26,1 млрд – НБУ

Тергромады впервые приобрели ОВГЗ – НБУ

Вывод 6 предприятий авиаотрасли из "Укроборонпрома" остро необходим – вице-премьер Уруский

Хомутынник продал 19,97% нефтегазовой компании JKX Шниру

В Украине продажи в "черную пятницу"-2020 оказались хуже прошлогодних - банкиры

ПОСЛЕДНЕЕ

"Укравтодор" договорился о проведении аудита безопасности на двух развязках на Н-31 в Днепропетровской области

Приват24 вошел в ТОП-5 App Store и ТОП-10 Google Play

Объем выдачи новых ипотечных кредитов за 10 мес. увеличился на 22,8% – опрос НБУ

Международные резервы Украины по итогам ноября остались на уровне $26,1 млрд – НБУ

Тергромады впервые приобрели ОВГЗ – НБУ

НБУ признал новую банковскую группу под контролем Ярославского

Цены на нефть опускаются, Brent подешевела до $49,02 за баррель

Иран намерен нарастить экспорт нефти при условии ослабления американских санкций

Lufthansa сократит почти 30 тысяч рабочих мест

Вывод 6 предприятий авиаотрасли из "Укроборонпрома" остро необходим – вице-премьер Уруский

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА