Прирост продаж по итогам "черной пятницы" в сетях MOYO и JYSK в Украине превысил показатели 2019г

Сеть техники и электроники MOYO увеличила продажи вдвое по итогам распродажи в рамках "черной пятницы", сеть магазинов мебели и товаров для дома JYSK зафиксировала рост продаж по итогам ноября на 10% по сравнению с прошлогодними показателями.

Согласно пресс-релизу JYSK, в этом году сеть продлила действие "черной пятницы" в Украине до восьми дней с перерывом на выходные. За это время магазины сети посетило более 350 тыс. покупателей.

"Чтобы адаптироваться к новому графику работы магазинов, мы приняли решение о продлении действия акционных предложений (…) Результаты такого решения говорят сами за себя, так как прирост продаж магазинов JYSK в ноябре вырос более чем на 10% по сравниваемым магазинам в сравнении с прошлым годом", – цитируется в релизе исполнительный директор JYSK в Украине Евгений Иваница.

Количество посещений онлайн-магазина сети за время проведения распродажи составило более 1,5 млн при конверсии в 3%. При этом число обработанных онлайн-заказов составило более 20 тыс.

Среди популярных в "черную пятницу" товаров компания называет мебель, подушки, одеяла и декор, в том числе новогодний.

Как сообщает пресс-служба MOYO, компания расширила сеть до 36 магазинов в Украине, открыв к "черной пятнице" четыре торговые токи в Киеве и одну во Львове. Компания также продлила срок действия распродажи до недели. Кроме того, один из магазинов в столице работал круглосуточно.

"Мы сравнили результаты первого дня скидок Black Friday 2020 и 2019 и заметили, что в этом году почти втрое возросло количество заказов, а их сумма – более чем в четыре раза. В целом мы довольны результатами "черно-пятничной недели" и киберпонедельника: количество заказов и их сумма вдвое превысили рекорд 2019 года", – цитируется в сообщении генеральный директор MOYO Валентин Ивакин.

Популярностью во время распродажи пользовались ноутбуки, игровая консоль PlayStation 5, смартфоны, телевизоры, бытовая техника, детские товары. Кроме того, резко выросли продажи интерактивных гирлянд.

Сеть JYSK начала развиваться в Украине в 2004 году. По состоянию на декабрь 2020 года сеть представлена 71 магазинами, а также интернет-магазином. На международном рынке сеть JYSK насчитывает более 2,9 тыс. магазинов в 51 стране, преимущественно в Европе.

Первый магазин сети MOYO был открыт в Украине в 2009 году. На декабрь-2020 сеть насчитывает 36 торговых точек.