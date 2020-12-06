Экономика

16:11 06.12.2020

Иран намерен нарастить экспорт нефти при условии ослабления американских санкций

2 мин читать
Иран намерен нарастить экспорт нефти при условии ослабления американских санкций

Министерству нефти Ирана поручено быть готовым к выводу на полную мощность добычи и экспорта нефти в течение трех месяцев в случае смягчения американских санкций после прихода к власти в Вашингтоне Джо Байдена, объявившего себя избранным президентом США, сообщили в воскресенье иранские СМИ.

Президент Ирана Хасан Рухани заявил в воскресенье, что его страна готовится к скорейшему увеличению добычи нефти, сообщает официальное информационное агентство IRNA.

"Министерство нефти предпримет все необходимые шаги для подготовки объектов нефтяной промышленности к добыче и продаже - пропорционально имеющимся мощностям - в течение следующих трех месяцев", - цитирует слова Рухани агентство.

Иран экспортировал более 2 млн баррелей нефти в день до того, как президент США Дональд Трамп в 2018 году вышел из сделки по иранской ядерной программе и ввел против Ирана санкции, которые ударили по экономике страны, резко сократив жизненно важный экспорт нефти.

По оценкам специалистов, Иран в настоящее время экспортирует менее 300 тыс. баррелей нефти в сутки по сравнению с пиком в 2,8 миллиона баррелей в сутки в 2018 году.

Байден, который должен вступить в должность 20 января 2021 года, заявил, что вернется к соглашению с Ираном и снимет санкции, если Тегеран вернется к "строгому соблюдению ядерной сделки".

В то же время, как сообщила телекомпания "Аль Джазира" со ссылкой на информированные источники, Иран направил в Венесуэлу до 10 танкеров с нефтью вопреки американским санкциям.

Некоторые из этих судов будут доставлять венесуэльскую нефть после выгрузки доставленного из Ирана топлива.

Теги: #планы #нефть #иран
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

06:25 06.12.2020
Трамп пообещал сторонникам, что сумеет остаться у власти на второй срок

Трамп пообещал сторонникам, что сумеет остаться у власти на второй срок

17:50 05.12.2020
Кабмин 9 декабря примет решение о дате введения локдауна в январе - Ляшко

Кабмин 9 декабря примет решение о дате введения локдауна в январе - Ляшко

17:41 04.12.2020
Нефть сократила прирост, но завершает в "плюсе" 5-ю неделю подряд

Нефть сократила прирост, но завершает в "плюсе" 5-ю неделю подряд

02:40 04.12.2020
Таиланд откажется от массового туризма до восстановления отрасли

Таиланд откажется от массового туризма до восстановления отрасли

18:01 03.12.2020
Цены на нефть меняются разнонаправленно, Brent - $48,34 за баррель

Цены на нефть меняются разнонаправленно, Brent - $48,34 за баррель

19:26 02.12.2020
Иранский совет стражей конституции одобрил план парламента по развитию ядерной отрасли

Иранский совет стражей конституции одобрил план парламента по развитию ядерной отрасли

10:46 02.12.2020
ВСУ в 2021г планируют принять участие в 22 многонациональных учениях, - Таран

ВСУ в 2021г планируют принять участие в 22 многонациональных учениях, - Таран

07:01 02.12.2020
Американские власти до конца года планируют вакцинировать от COVID-19 до 20 млн человек

Американские власти до конца года планируют вакцинировать от COVID-19 до 20 млн человек

17:54 01.12.2020
Нефть увеличила потери во вторник на фоне переноса заседания ОПЕК+, Brent - $47,41 за баррель

Нефть увеличила потери во вторник на фоне переноса заседания ОПЕК+, Brent - $47,41 за баррель

09:11 01.12.2020
Цены на нефть снижаются после переноса заседания ОПЕК+

Цены на нефть снижаются после переноса заседания ОПЕК+

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Вывод 6 предприятий авиаотрасли из "Укроборонпрома" остро необходим – вице-премьер Уруский

Хомутынник продал 19,97% нефтегазовой компании JKX Шниру

В Украине продажи в "черную пятницу"-2020 оказались хуже прошлогодних - банкиры

АМКУ требует от туроператоров отказаться от "собственных" курсов валют

Рада поддержала президентский законопроект по поддержке бизнеса

ПОСЛЕДНЕЕ

Lufthansa сократит почти 30 тысяч рабочих мест

Вывод 6 предприятий авиаотрасли из "Укроборонпрома" остро необходим – вице-премьер Уруский

Фонд соцстраха возобновил выплаты пострадавшим на производстве, приостановленные с апреля

Cheesecake Factory выплатит штраф SEC из-за недостоверных данных о влиянии COVID-19 на ее бизнес

Siemens Energy и Porsche начнут производить "зеленое" топливо в Чили

Представитель Microsoft вошел в состав Совета директоров АСС

Облгазы оспаривают в суде упрощенную процедуру смены газопоставщика потребителем

Хомутынник продал 19,97% нефтегазовой компании JKX Шниру

В Украине продажи в "черную пятницу"-2020 оказались хуже прошлогодних - банкиры

Модульные АЗС объединяются в рамках Ассоциации топливного ритейла для защиты своих прав

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА