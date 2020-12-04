Вывод 6 предприятий авиаотрасли из "Укроборонпрома" остро необходим – вице-премьер Уруский

Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины (Минстратегпром) инициировало вывод шести предприятий авиационной отрасли из состава госконцерна "Укроборонпром" для ускорения реформ в отрасли и улучшения экономической ситуации этих предприятий, сообщил вице-премьер – глава Минстратегпрома Олег Уруский.

"Это обусловлено рядом факторов, среди которых острая необходимость в принятии быстрых управленческих решений из-за сложной экономической ситуации на некоторых из них и необходимостью в ускорении реформ авиационной промышленности страны", – написал он в Facebook по итогам прошедшего 3 декабря заседания комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Уруский подчеркнул ошибочность выводов отдельных лиц о якобы стремлении Минстратегпрома в ручном режиме управлять стратегическими предприятиями Украины.

Как сообщалось, министерство уже дважды выносило на правительственный комитет проект решения о передаче в сферу его управления шести предприятий "Укроборонпрома": "Антонов", "Харьковское государственное авиационное производственное предприятие" (ХГАПП), "Завод 410 ГА", "Запорожское машиностроительное конструкторское бюро "Прогресс" им.Ивченко", "Харьковский машиностроительный завод "ФЭД" и "Харьковское агрегатное конструкторское бюро", однако пока такое решение не принято. В частности, его не согласовал набсовет "Укроборонпрома".

Уруский также проинформировал депутатов о текущем этапе создания министерства и планах по реформированию оборонной отрасли Украины. "Сейчас принят весь необходимый пакет документов, касающихся процесса функционирования министерства; получено финансирование на текущий год; формируется штат, который по состоянию на 1 декабря уже составляет 45 человек; проводится перевод специалистов из других министерств и ведомств, а также осуществляется конкурсный отбор на занятие вакантных должностей", – отметил вице-премьер.

Он добавил, что уже определены помещения для размещения ведомства, а также выделены кабинеты под режимно-секретный орган и продолжаются работы по их обустройству.

Помимо того Уруский вновь подтвердил депутатам планы по созданию двух государственных холдинговых компаний "Оборонительные системы Украины" и "Аэрокосмические системы Украины", в состав которых войдут корпоратизированные предприятия оборонно-промышленной отрасли.

Заместитель гендиректора "Укроборонпрома" Мустафа Найем, который ранее критиковал действия Минстратегпрома, по итогам комитета сообщил в Facebook, что это была первая за долгое время встреча с министерством, на которой "состоялся открытый, но откровенный разговор и … были согласованы дальнейшие шаги по реформе ОПК".

По словам Найема, публично было оглашено о совместном продолжении реализации реформы концерна уже во главе с назначенным 3 декабря новым руководителем "Укроборонпрома" Юрием Гусевым и совместном вынесении "Укроборонпромом" и Минстратегпромом на рассмотрение и утверждение СНБО Стратегии развития ОПК и дорожной карты реформы предприятий отрасли.