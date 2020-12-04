Фонд соцстраха возобновил выплаты пострадавшим на производстве, приостановленные с апреля

Фонд социального страхования Украины возобновил финансирование страховых выплат пострадавшим вследствие несчастных случаев на производстве или профессионального заболевания, приостановленных с апреля 2020 года, сообщает пресс-служба Министерства социальной политики в пятницу.

"Фонд профинансировал в полном объеме следующие выплаты пострадавшими на производстве и членам их семей, в частности: одноразовые страховые выплаты в случае устойчивой утраты трудоспособности или смерти пострадавшего на производстве на сумму 65,8 млн грн; расходы на специальный медицинский и постоянный посторонний уход, бытовое обслуживание, дополнительное питание на сумму 77,2 млн грн; расходы на лекарства и изделия медицинского назначения на сумму 32,2 млн грн", - говорится в сообщении.

В Фонде отмечают, что в настоящее время все страховые выплаты застрахованным гражданам, в частности, пострадавшим на производстве и членам семей умерших пострадавших, осуществляются Фондом социального страхования Украины в полном объеме и своевременно.

Финансирование Фондом вышеупомянутых выплат было приостановлено в соответствии с нормами закона №553 об изменениях в закон о госбюджете-2020 от 13.04.2020 на период действия карантина. 26 ноября вступил в силу закон Украины №941-IX об изменениях в закон о госбюджете-2020, согласно которому Фонд соцстраха возобновил выплаты.