Экономика

19:17 04.12.2020

Cheesecake Factory выплатит штраф SEC из-за недостоверных данных о влиянии COVID-19 на ее бизнес

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Cheesecake Factory выплатит штраф SEC из-за недостоверных данных о влиянии COVID-19 на ее бизнес

Американская сеть ресторанов Cheesecake Factory Inc. выплатит штраф в размере $125 тыс. для урегулирования претензий Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), посчитавшей, что заявления компании в отношении последствий пандемии COVID-19 для ее операций и финансового положения ввели в заблуждение инвесторов.

Это первое дело, в рамках которого SEC предъявила публичной компании обвинение, связанное с пандемией коронавируса.

Как отмечают в SEC, в документах, направленных регулятору 23 марта и 3 апреля 2020 года, Cheesecake Factory заявила, что ее рестораны "работают стабильно" в период пандемии COVID-19.

По мнению SEC, эти заявления были ложными по существу и вводили в заблуждение инвесторов, поскольку внутренние документы Cheesecake Factory на тот момент показывали, что компания теряла примерно $6 млн каждую неделю и, по ее расчетам, оставшихся денежных средств должно было хватить лишь на 16 недель.

В SEC отмечают, что Cheesecake не раскрыла эту информацию в документах, направленных регулятору, однако делилась ею с потенциальными частными инвесторами и кредиторами, пытаясь привлечь дополнительную ликвидность.

Кроме того, описывая действия, предпринятые ею для обеспечения финансовой гибкости, Cheesecake Factory не сообщила о том, что ранее проинформировала арендодателей, что не сможет внести арендную плату в апреле из-за последствий пандемии COVID-19 для ее бизнеса.

"Когда публичные компании объясняют инвесторам последствия пандемии коронавируса для их бизнеса, им стоит выражаться аккуратно", - отмечает директор отдела SEC по контролю за исполнением правовых норм Стефани Авакян.

По ее словам, SEC продолжит внимательно проверять информацию о последствиях COVID-19, раскрываемую компаниями, чтобы быть уверенной в том, что "инвесторы получают аккуратную, своевременную информацию".

Cheesecake Factory не признала нарушений, о которых заявила SEC, но согласилась выплатить штраф для урегулирования претензий регулятора.

Акции компании прибавляют в цене 0,3% на торгах в пятницу. Их стоимость выросла на 1,8% с начала 2020 года.

Теги: #коронавирус #влияние #штраф #cheesecake
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