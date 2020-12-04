Экономика

19:00 04.12.2020

Представитель Microsoft вошел в состав Совета директоров АСС

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Представитель Microsoft вошел в состав Совета директоров АСС

Представитель Microsoft Ян Питер де Йонг вошел в состав Совета директоров Американской торговой палаты в Украине (АСС), сообщила бизнес-ассоциация на сайте в пятницу.

Как указала АСС по итогам ежегодных выборов, остальной состав Совета директоров остался неизменным: Юлия Бадритдинова (McDonald's), Елена Кошарная (Horizon Capital), Александр МакУортер (CITI), Маттео Патроне (Европейский банк реконструкции и развития, ЕБРР), а также Евгений Шевченко (Carlsberg) и Мартин Вершлан (Roche).

Теги: #acc #microsoft #кадры
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