Представитель Microsoft вошел в состав Совета директоров АСС

Представитель Microsoft Ян Питер де Йонг вошел в состав Совета директоров Американской торговой палаты в Украине (АСС), сообщила бизнес-ассоциация на сайте в пятницу.

Как указала АСС по итогам ежегодных выборов, остальной состав Совета директоров остался неизменным: Юлия Бадритдинова (McDonald's), Елена Кошарная (Horizon Capital), Александр МакУортер (CITI), Маттео Патроне (Европейский банк реконструкции и развития, ЕБРР), а также Евгений Шевченко (Carlsberg) и Мартин Вершлан (Roche).