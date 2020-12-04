Экономика

18:49 04.12.2020

Облгазы оспаривают в суде упрощенную процедуру смены газопоставщика потребителем

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Облгазы оспаривают в суде упрощенную процедуру смены газопоставщика потребителем

"Киевоблгаззбут", "Закарпатгаззбут" и "Одесагаз - Постачання" оспаривают в суде постановление Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), от 10 июня 2020 года №1080, которым регулятор упростил процедуру смены потребителем поставщика газа.

Об этом сообщила группа "Нафтогаз" на своей странице в соцсети "Фейсбуке", опубликовав соответствующее исковое заявление компаний в Окружной административный суд Киева от 3 декабря.

Как следует из заявления, газораспределительные компании требуют отменить постановление НКРЭКУ, а также запретить регулятору и Оператору ГТС осуществлять действия, связанные со сменой поставщика газа потребителями, в том числе бытовыми, без заключения договора поставки газа с новым поставщиком и расторжения или приостановки договора с действующим, а также при наличии задолженности потребителя за газ перед действующим поставщиком.

Как сообщалось, НКРЭКУ постановлением №1080 от 10 июня внесла изменения в ряд регуляторных актов, упростив процедуру смены поставщика газа для бытовых потребителей (населения) с 1 июля 2020 года.

Согласно изменениям, для смены поставщика достаточно направить новому поставщику заявление-присоединение к условиям договора поставки, и он обеспечивает перевод клиента на себя. При этом участие или получение подтверждения со стороны существующего поставщика для домохозяйства в процессе не потребуется.

Поставка газа новым поставщиком начинается со дня регистрации потребителя в соответствующем реестре.

В целом процедура перехода потребителя к новому поставщику занимает от трех дней, справка об отсутствии долга перед предыдущим поставщиком при этом не требуется.

Теги: #нафтогаз #поставщики #облгазы #газ #суд #нкрэку
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