Модульные АЗС объединяются в рамках Ассоциации топливного ритейла для защиты своих прав

Модульные (малые) АЗС объединяются в рамках Национальной ассоциации топливного ритейла (НАТР) для защиты своих интересов и наработки создания единых правил размещения объектов при существующих противоречиях в законодательстве.

"Таким образом сектор малого предпринимательства на рынке нефтепродуктов пытается защитить свои законные права и остановить препятствование своей деятельности со стороны контролирующих органов на местах", - говорится в пресс-релизе ассоциации.

По ее данным, в настоящее время действующее законодательство содержит определенные особенности правового регулирования изготовления, сертификации, установления и эксплуатации малых АЗС. В частности, малые АЗС не относятся к объектам повышенной опасности, к ним не выдвигаются требования о проведении экологической оценки воздействия на окружающую среду, они не относятся к объектам недвижимости.

В ассоциации отмечают, что правоохранительные и контролирующие органы не учитывают особенности правового статуса модульных АЗС, что приводит к многочисленным ограничениям в их хозяйственной деятельности и соответствующим убыткам этого сектора малого предпринимательства.

"Участники ассоциации акцентируют внимание, что существует противоречие толкования норм действующего законодательства в сфере лицензирования розничной торговли горючим территориальными органами Государственной налоговой службы Украины, что создает препятствия при осуществлении хозяйственной деятельности и влияет на общую тенизацию сектора малых АЗС", - сказано в сообщении.

По мнению НАТР, налоговые органы необоснованно расценивают малые АЗС как объекты строительства и требуют от них акты ввода в эксплуатацию и готовности к эксплуатации объекта.

"Такие требования налоговиков способствуют монополизации рынка топлива в Украине и препятствуют его развитию на основе прозрачной экономической конкуренции. Поэтому участники ассоциации требуют создания единых нормативных, производственных, строительных, административно-процедурных основ размещения малых АЗС", - отмечается в пресс-релизе.

В первую очередь это касается формулировки четких разъяснений относительно регламентации деятельности малых АЗС и определения исчерпывающего перечня документов, необходимых для лицензирования розничной торговли горючим согласно ч.38 ст.15 закона "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего".

НАТР обращает внимание комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады на эти проблемы нормативного обеспечения для получения обоснованных профессиональных разъяснений и рекомендаций.

"Это позволит получить единые прозрачные принципы лицензирования розничной торговли горючим для всех участников рынка", - резюмируют в НАТР.