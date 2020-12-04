Нефть сократила прирост, но завершает в "плюсе" 5-ю неделю подряд

Цены на нефть эталонных марок сократили прирост в ходе торгов в пятницу, однако могут повыситься по итогам пятой недели подряд, отмечает Trading Economics.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:19 КСК в пятницу составляет $49,09 за баррель, что на $0,38 (0,78%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $46 за баррель, что на $0,36 (0,79%) выше уровня предыдущих торгов.

Страны ОПЕК+ сочли, что нефтяной рынок находится в стабильном состоянии, но все еще хрупок, позволив себе увеличить добычу нефти не на 2 млн б/с, а только на 0,5 млн б/с с января 2021 года.

Позиции лидеров сделки России и Саудовской Аравии довольно сильно разошлись, но компромиссный вариант позволит им продолжать дружбу и балансировку нефтяного рынка. Россия будет готова уже с января увеличить добычу нефти на 125 тыс. б/с.

Страны ОПЕК+ в апреле текущего года приняли решение о беспрецедентном согласованном сокращении добычи нефти после падения спроса на нефть на четверть из-за пандемии COVID-19. Решение было принято сразу на два года, но с постепенным наращиванием производства.

По словам сырьевого аналитика RBC Capital Markets Майкла Трэна, которого цитирует MarketWatch, новые условия постепенного восстановления добычи ОПЕК+ являются "мостом для нефтяного рынка, позволяющим продолжить осторожную разбалансировку мирового физического рынка нефти".

Тем временем аналитики Fitch Ratings ожидают, что цена на нефть Brent в 2021 году опустится до $45 за баррель, несмотря на недавние положительные новости о вакцине от COVID-19. Тем временем аналитики, опрошенные Refinitiv Eikon, прогнозируют в среднем, что Brent будет торговаться на уровне $49,35 за баррель в следующем году.

"Мы ожидаем, что цены на Brent будут в среднем на уровне $45 за баррель в следующем году, - сказал аналитик Fitch Дмитрий Маринченко в эфире CNBC. - Это предполагает, что спрос останется слабым по крайней мере до второго полугодия (2021 года - ИФ), поскольку прогресс в массовой вакцинации, вероятно, будет не очень быстрым".