Экономика

16:56 04.12.2020

Трендом зимнего сезона в Украине станет бронирование гостиниц в последний момент – эксперты

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Трендом зимнего сезона в Украине станет бронирование гостиниц в последний момент – эксперты

Украинцы в текущем зимнем сезоне будут бронировать гостиницы в последний момент из-за неопределенности, связанной с пандемией Covid-19, считают участники рынка гостеприимства Украины.

"Трендом зимнего сезона станет бронирование гостиниц в последний момент, поскольку ситуация с пандемией Covid-19 является сложнопрогнозируемой", - отметил владелец гостинично-ресторанного комплекса "Старая Правда" (Яремче, Буковель) Тарас Тустанивский во время онлайн-круглого стола "Как отели выживают во время кризиса".

По мнению директора по продажам и маркетингу сети Premier Hotels and Resorts Валерии Секисовой, гостиничный рынок Украины нуждается в поддержке государства, поскольку в 2021 году восстановление рынка ожидать не следует.

"Больше всего пострадали от коронакризиса гостиницы в городах. В частности, летом загрузка столичных гостиниц уровня 4-5 звезд составляла в среднем на 55% меньше, чем в 2019 году. Еще ниже она была у отелей уровня 3 звезды. На 40% снизилась загрузка гостиниц Днепра, на 50% - Полтавы", - отметила она.

По оценке гендиректора Vertex Hotel Group и президента Украинской ассоциации гостиниц и резортов (UHRA) Ирины Седлецкой, украинский туристический рынок восстановится до уровня 2019 не раньше, чем через 2,5-4 года, поэтому сегодня нужно сосредоточить внимание на внутреннем рынке, а также поддержке гостиничного сектора.

"В среднем большинство отелей в 2020 году получили 30-40% от объема продаж 2019 года. Средняя загрузка составила 27% при необходимых 30% загрузки для безубыточной работы. Это значит, что гостиницы смогли перестроится, чтобы не получать дотаций от собственников. На 2021 год прогноз – не более 60% загрузки и доходов от уровня 2019 года, в зависимости от того, как быстро будут восстанавливаться мероприятия в Украине и международное транспортное сообщение", - отметила она.

По словам Тустанивского, летний сезон (за исключением мая-июня) был достаточно удачным для отельеров Карпатского региона. Так, во многих отелях заполняемость составила более 50-70%, но в июне на заполняемость повлиял негативный фактор погоды и негативного информационного поля вокруг региона. Коронокризис, по мнению Тустанивского, привел к положительным процессам в виде "объединения отелей и отельеров, которые до этого не видели смысла в подобных шагах".

Теги: #недвижимость #коронавирус #бронирование #гостиницы
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