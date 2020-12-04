"Метинвест" будет чаще отчитываться об устойчивом развитии, а также об экономическом, социальном и экологическом влиянии

Международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний "Метинвест" опубликовала отчет об устойчивом развитии за 2019 год в соответствии с международными стандартами нефинансовой отчетности и лучшими мировыми практиками прозрачности и подотчетности.

Как сообщается в пресс-релизе компании в пятницу, это уже седьмой отчет группы, и,начиная с отчета за 2019 год, "Метинвест" будет публиковать отчеты об устойчивом развитии ежегодно, а не раз в два года, как это было ранее. Документ демонстрирует прогресс группы в достижении целей устойчивого развития и раскрывает планы на будущее.

Отчет подготовлен на основе международного стандарта нефинансовой отчетности GRI (Global Reporting Initiative), а также с учетом рекомендаций Совета по стандартам учета в сфере устойчивого развития (Sustainability Accounting Standards Board). С каждым годом "Метинвест" стремится расширить в отчетах количество и глубину раскрываемых тем, предоставляя наиболее полную и актуальную информацию о результатах деятельности группы в сфере устойчивого развития, а также ее экономическом, социальном и экологическом влиянии.

Напоминается, что "Метинвест" - член Глобального Договора ООН, осуществляет свой вклад в достижение Целей устойчивого развития ООН. В 2019 году "Метинвест" продолжил внедрять лучшие практики управления персоналом и стандарты охраны труда и промышленной безопасности, создавать устойчивую инфраструктуру в городах присутствия, улучшать операционную эффективность, а также модернизировать оборудование в соответствии с требованиями высоких экологических стандартов.

Группа продолжает совершенствовать устойчивую систему корпоративного управления. Агентство Sustainalytics высоко оценило корпоративное управление и стандарты бизнес-этики группы в ходе комплексной оценки эффективности деятельности в области экологии, социальной политики и корпоративного управления (ESG). Кроме того, агентство отметило успехи "Метинвеста" в сфере управления человеческим капиталом, охране труда и промышленной безопасности, а также во взаимодействии с местными сообществами. В рейтинге ESG "Метинвест" занял 9-е место среди 140 мировых металлургических компаний на момент проведения оценки.

Группа инвестирует в программы по защите окружающей среды. Так, в прошлом году "Метинвест" увеличил расходы на это направление $384 млн, что на 46% превышает показатель 2018 года. Проекты по экологической модернизации на предприятиях Мариуполя, Кривого Рога и Запорожья позволили добиться снижения выбросов, повышения энергоэффективности и более рационального использования ресурсов. В частности, в 2019 году предприятия "Метинвеста" на 10% сократили выбросы парниковых газов (CO2) по сравнению с 2018 годом, на 9% и 10% снизили объемы потребления и сброса воды соответственно, а также на 22% повысили показатель энергоэффективности.

"Метинвест" в 2019 году инвестировал $102 млн в инициативы по охране труда. Была разработана и внедрена новая 5-летняя "дорожная карта" дл улучшения системы управления охраной труда и достижения основной цели – нулевого травматизма. В том же 2019 году группа достигла самого низкого показателя частоты травматизма в ее истории (LTIFR – 0,790). Кроме того, первой среди украинских компаний группа получила престижный международный сертификат в сфере охраны труда и здоровья Vision Zero ("Нулевой травматизм").

Кроме того, в обучение и развитие сотрудников "Метинвест" в 2019 году вложил около $6 млн, продолжая внедрять инструменты электронного обучения, расширяя возможности для развития управленческих и профессиональных навыков сотрудников. Группа расширила сотрудничество с профильными университетами, предоставила программу стажировки на своих предприятиях почти 3 тыс. студентов.

"Метинвест" в 2019 году продолжал сотрудничество с фондами развития Мариуполя, Кривого Рога и Запорожья, инвестировав более $11 млн в проекты социального партнерства и повышения привлекательности городов, где расположены его предприятия.

По итогам 2019 году группа перечислила в государственный и местные бюджеты $741 млн налогов.

С самого начала пандемии коронавируса "Метинвест" принял меры по сдерживанию его распространения, направив на эти цели уже около $5 млн. Закуплены медикаменты и оборудование для медиков, установлены кислородные посты в больницах Мариуполя, профинансирована доставка из Китая гуманитарной помощи для Украины.

По словам гендиректора группы Юрия Рыженкова, приверженность принципам устойчивого развития - основа подхода "Метинвеста" к управлению бизнесом.

"Метинвест" остается компанией, для которой корпоративная социальная ответственность играет такую же роль, как и создание экономической ценности. Этот отчет демонстрирует наше стремление стать еще более открытыми и прозрачными, продолжать строить экологичный и социально ответственный бизнес", - подчеркнул топ-менеджер, слова которого приводятся в пресс-релизе.

"Метинвест" является вертикально интегрированной группой из добывающих и металлургических предприятий. Его предприятия расположены в Украине - в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях, в странах Европы. В частности, в Болгарии находится завод Promet Steel мощностью 500 тыс. тонн металлопроката в год, в Италии - Metinvest Trametal и Ferriera Valsider суммарной мощностью 1,2 млн тонн в год. В Великобритании компании принадлежит завод Spartan UK, который может выпускать 200 тыс. тонн стального проката в год.

Основными акционерами холдинга является группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие им.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".