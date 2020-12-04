Экономика

12:09 04.12.2020

Управлением ТРЦ Cherkasy Mall займется новая управляющая компания СРМ

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Управлением ТРЦ Cherkasy Mall займется новая управляющая компания СРМ

Управлением торгово-развлекательным центром (ТРЦ) Cherkasy Mall займется созданная в 2020 году компания Сommercial Property Management (СРМ), учредителем которой выступил управляющий группы компаний "Аракс Групп" Андрей Иоанно.

"Руководить новой управляющей компанией СРМ будет Андрей Иоанно, который имеет опыт в управлении коммерческой недвижимостью порядка 15 лет. Первым местом работы была компания UTG. Основой создания компании стала команда профессионалов, которые имеют опыт работы в управлении сетью мебельных центров "Аракс" в Киеве, ТРЦ "Оазис" в Хмельницком и тремя БЦ в Киеве", - сообщила агентству "Интерфакс-Украина" пресс-служба СРМ.

По ее данным, открытие ТРЦ Cherkasy Mall запланировано на IV квартал 2021 года на месте бывшего ТЦ "Экватор" по просп. Химиков, 74, в Черкассах.

ТРЦ Cherkasy Mall с общей площадью (GBA) 68 тыс. кв. м и арендуемой (GLA) – 54 тыс. кв. м станет самым крупным объектом в черкасском регионе и городе. Действующее предложение (GBA) торговых площадей в городе составляет 63 тыс. кв. м

"Компания СРМ в столь сложное время взяла на себя ответственность и риски по запуску в работу ТРЦ, так как верит в регион и перспективы самого объекта. По нашим прогнозам, это может быть единственный проект ТРЦ, который будет открыт в регионах Украины в 2021 году", - отметил Андрей Иоанно.

По его словам, СРМ будет заниматься брокериджем объекта, также к привлечению основных якорных арендаторов будут задействованы лучшие консалтинговые компании.

"В настоящее время идет согласование договоров с якорями и выполняется полная реконцепция ТРЦ: меняется дизайн внутреннего пространства, наполнение, выполняется абсолютно новая нарезка площадей магазинов, исходя из концепции", - уточнил он агентству.

Тенент-микс проекта включает продуктовый супермаркет (5,4 тыс. кв. м), магазины электроники и бытовой техники (2,1 тыс. кв. м), строительный супермаркет (5 тыс. кв. м), кинотеатр на 6 залов (3,4 тыс. кв. м), детский развлекательный центр (3,7 тыс. кв. м), галерею магазинов моды (более 120 торговых точек) и около 15 кафе/ресторанов.

Инфраструктура ТРЦ будет включать 2 тыс. паркомест.

"Проспект Химиков является основной транспортной магистралью города, которая соединит ТРЦ с центром города. Согласно новому утвержденному генплану, пр.Химиков станет одной из основных транспортных артерий города, через которую сегодня уже проходит большой поток автомобилей, со временем он увеличится. Уже существующие транспортные магистрали будут обеспечивать активную посещаемость ТРЦ, делая его удобным как для жителей города, так и для гостей областного центра", - резюмировал Андрей Иоанно.

Как сообщалось, ТРЦ Cherkasy Mall будет открыт на месте ТРЦ "Экватор", который ранее принадлежал ООО "Мега Мол Инвест", входящему в холдинг "Ритейл Групп" (оба - Киев), и вместе с земельным участком площадью 15,9 га находился в залоге у ВТБ банка. В октябре 2019 года залоговое имущество было продано на аукционе "ProZorro.Продажи". Победителем торгов стало ООО "Молл-центр" (Киевская обл.) с предложением 70 млн грн.


 

Теги: #недвижимость #трц #cherkasy_mall
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