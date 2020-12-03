Экономика

18:53 03.12.2020

НБУ обязал банки публиковать на сайте положения и отчеты о вознаграждении членов набсовета и правления

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НБУ обязал банки публиковать на сайте положения и отчеты о вознаграждении членов набсовета и правления

Национальный банк Украины (НБУ) обязал банки публиковать на своем сайте положения и отчеты о вознаграждении членов наблюдательного совета и правления финучреждения, сообщила пресс-служба банка.

Соответствующие изменения приняты постановлением правления НБУ №153 от 30 ноября, которое обнародовано на сайте регулятора и вступает в силу с 4 декабря.

Согласно ему, разработкой положений и отчетов о вознаграждении должен заниматься комитет по вознаграждению, утверждать положение или отчет о вознаграждении правления обязан набсовет, а о вознаграждении набсовета – акционеры банка.

Указывается, что в годовом отчете банк должен будет отмечать информацию о суммах вознаграждения членам органов управления (отдельно по совету и правлению), выплаченных в течение отчетного финансового года.

Нацбанк также прописал основные требования к положению о вознаграждении, которые включают прозрачность, понятность и ориентированность на избежание конфликта интересов в банке, соответствие политике управления рисками и созданной в банке системе распределения полномочий в принятии решений и корпоративному управлению, а также обоснованность вознаграждения по отношению к аналогичным рыночным размеров и условий выплаты вознаграждения.

В свою очередь отчет о вознаграждении должен содержать его сумму вознаграждения, в том числе ее фиксированные и переменные составляющие, сроки его фактической выплаты, их соответствие положению о вознаграждении, полное описание структуры всех составляющих вознаграждения, а также критерии оценки эффективности, по достижении которых была начислена переменная вознаграждение.

Источник: https://bank.gov.ua/ua/news/all/rishennya-pro-vynahorodu-chleniv-nahlyadovoyi-rady

Теги: #нбу #банки #отчеты
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