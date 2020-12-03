Экономика

17:41 03.12.2020

Советник делегации ЕС в Украине предлагает отдать ЕБРР 10% акций УЗ чтобы освободить компанию от обслуживания финансовых долгов

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Советник делегации ЕС в Украине предлагает отдать ЕБРР 10% акций УЗ чтобы освободить компанию от обслуживания финансовых долгов

Экс-заместитель министра инфраструктуры Украины по вопросам евроинтеграции, советник делегации ЕС в Украине Виктор Довгань предлагает отдать 10% акций АО "Укрзализныця" (УЗ) Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР), таким образом освободив компанию от груза обслуживания финансовых долгов.

"У нас уже нет возможности привлекать кредиты, но мы можем, например, конвертировать обязательства УЗ перед ЕБРР в пакет акций компании. Давайте дадим банку 10% акций УЗ, введем в набсовет двух человек от ЕБРР, чтобы они защищали его интересы, и таким образом освободим УЗ от груза обслуживания финансовых долгов", - сказал он в интервью профильному онлайн-изданию Mintrans.

Довгань также сообщил, что еще при подготовке кредитных договоров с Европейским инвестиционным банком и ЕБРР по электрификации железнодорожного участка Долинская – Николаев выяснилось, что у "Укрзализныци" уже нет ликвидных активов, которые могли бы выступить обеспечением по кредитам.

"Все более-менее ценное, что было у УЗ, уже находится в залоге. У компании очень высокая кредиторская задолженность. Это преддефолтное состояние. Европейские партнеры готовы финансировать УЗ. Но они не хотят вкладывать деньги в нерабочий механизм", - подчеркнул Довгань.

Он также напомнил, что идея продажи части пакета акций "Укрзализныци" обсуждается еще с прошлого года.

Довгань отметил, что в Мариуполе на большом инвестиционном форуме Мининфраструктуры, "Укрзализныця" и ЕБРР подписали меморандум о взаимопонимании, в котором речь "по сути, шла о подготовке УЗ к IPO".

"В кулуарах форума мы обсуждали возможность конвертирования долгов УЗ в пакет акций 25%-1 акция для ЕБРР, то есть передать блокирующий пакет. Но долгов у УЗ меньше, чем стоит этот пакет. Поэтому компания также могла рассчитывать на получение "живых" денег. Я не знаю, во сколько оценивается УЗ, но этот пакет акций – миллиарды евро. Европейцы были готовы на этот механизм", - отметил он.

Как сообщалось, ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий планировал разделить УЗ на оператора инфраструктуры, грузового перевозчика и пассажирского перевозчика, а также провести IPO.

Экс-глава УЗ Евгений Кравцов планировал также создать отдельную компанию для тяжелых ремонтов подвижного состава и рассмотреть возможность ее приватизации.

В октябре 2019 года Кабинет министров Украины вернул АО "Укрзализныця" в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины.

 

Теги: #ебрр #укрзализныця #ес #долги
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