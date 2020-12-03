Экономика

17:26 03.12.2020

ГИУ разместит облигации на 3 млрд грн под госгарантию

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ГИУ разместит облигации на 3 млрд грн под госгарантию

Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) Украины разместит облигации серии G3 на сумму 3 млрд грн.

Согласно сообщению ведомства в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), решение об эмиссии без публичного предложения принято 3 декабря 2020 года.

Планируется разместить 30 тыс. бездокументарных именных процентных обеспеченных облигаций серии G3 номинальной стоимостью 100 тыс. грн за акцию на общую сумму 3 млрд грн.

Средства от размещения будут направлены в полном объеме на финансирование деятельности ГИУ, предусматривается приобретение около 3 тыс. квартир на условиях финансового лизинга.

ГИУ создано правительством Украины в октябре 2004 года. Основной вид деятельности - рефинансирование ипотечных кредиторов за счет средств, привлеченных от размещения ценных бумаг.

Как сообщалось, в ноябре-2020 правительство предоставило ГИУ государственные гарантии на 3 млрд грн для обеспечения частичного выполнения долговых обязательств по внутренним кредитам в 2020 году, в декабре 2019 года – на 3,7 млрд грн.

Теги: #недвижимость #облигации #гиу
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