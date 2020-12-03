Экономика

16:05 03.12.2020

Компания Jooble с 2021г полностью перейдет на удаленный режим работы, из офисов сделают коворкинги

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Компания Jooble с 2021г полностью перейдет на удаленный режим работы, из офисов сделают коворкинги

Компания Jooble (Киев), один из крупнейших сайтов поиска работы в Украине, объявила о переходе на remote-first режим работы с 1 января 2021 года.

Как отмечается в сообщении пресс-службы компании в четверг, центральный офис компании на 2800 кв. м в стиле loft, который компания построила за EUR1 млн на месте старого завода в Киеве, а также офисы в Луцке и Ужгороде, превратятся в коворкинги для сотрудников и будут доступны им в любое время.

Переход на полностью удаленный режим работы позволит на равных нанимать специалистов из разных городов и даже других стран.

По словам сооснователя и СЕО Jooble Романа Прокофьева, переход на формат работы remote-first одно из важнейших событий за 14 лет жизни компании.

"Мы выбрали путь изменений, чтобы адаптироваться и становиться сильнее. Теперь работа - это не про часы в офисе, а про результат. И это требует от каждого из нас межгалактического скачка осознанности. Мы верим, что с ростом осознанности каждого сотрудника растет и зрелость нас как организации, что даст нам возможность быть более эффективными в реализации нашей миссии - помогать людям находить работу", - заявляет Прокофьев.

В компании отмечают, что с марта порядка 70% команды работало удаленно, однако офис все равно оставался центром важных процессов внутри компании, в том числе проведения переговоров, найма новых сотрудников и их адаптации. Так, до пандемии в Jooble на работу старались нанимать специалистов преимущественно в городах Украины, где у компании есть офисы.

Как сообщалось, в июне 2020 Jooble приобрела агрегатор вакансий Hotwork. Сделка не предполагает открытия локальных офисов Jooble в странах СНГ. Сотрудники и менеджмент Hotwork сохранят рабочие места и продолжат работу над другими проектами, которые не связаны с сервисами по трудоустройству.

Jooble – сайт поиска работы, который предоставляет возможность бесплатного размещения неограниченного количества вакансий. Ежемесячно ресурс фиксирует более 9 млн посещений.

В начале 2014-го в капитал Jooble вошел инвестфонд Horizon Capital, управляющий портфелем в $850 млн.

Теги: #недвижимость #офис #коворкинг #jooble
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